El panorama sanitario dominicano apunta a una especie de triángulo escaleno, por tener tres enfermedades transmisibles, de diferentes magnitudes, circulando en el ambiente.



La presencia simultánea del covid-19, de la viruela del mono y del cíclico y endémico dengue, forma un trípode epidemiológico complicado, adverso.



Que la situación no sea de alarma general tampoco debe ser motivo de despreocupación.



El hecho de que sean tres enfermedades transmisibles circulando simultáneamente hace el escenario más difícil, tomando en consideración que dos de ellas, el covid y la viruela del mono, se contagian por contacto directo.



El covid, que en sus más de dos años de presencia en el país ha cobrado la vida a 4,383 personas, alcanzando alrededor de 625 mil personas, presenta tal vez la panorámica más laxa, porque las cifras oficiales de comportamiento de las últimas tres semanas refieren una reducción de los contagios. Previamente, en el mes de junio, se había producido un repunte de la pandemia.



Las autoridades de salud reiteraron este miércoles su llamado a la población a no descuidar las medidas que previenen la patología. Quizás y hasta sin quizás este es el tema de preocupación porque se aprecia en una gran parte de la población un comportamiento de descuido, como si ya el covid no existiera.



Esa actitud, que desoye el consejo popular que dice que en la confianza está el peligro, se observa en momentos en que la Organización Mundial de la Salud da cuenta de una duplicación de los casos mundiales de covid en el último mes.



Por eso, bajar la guardia no es una mala apuesta.



En el caso del dengue, enfermedad causada por la picada de mosquito y que ya es endémica, las autoridades han dicho que todavía no hay un desbordamiento de casos. Pero han puesto al país en estado de alerta por la enfermedad, que en lo que va de año acumula algo más de 2,900 casos.



El tercer lado foco epidemiológico lo forma la viruela del mono, que por ser la patología por la cual solo hay siete personas bajo observación, se adapta a la definición de triángulo escaleno, que es cuando sus tres lados son desiguales.



Aunque con distintos niveles, el escenario de salud debe mantener la atención colectiva. Por lo menos eso.