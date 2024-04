Escuché un relato donde el narrador aseveraba que el avión le había dejado. Me extrañó mucho y le pregunté.



—¿Se fue antes de tiempo?

La respuesta fue negativa. Lo que me sorprendió más aún.

—¿Cómo te dejó si salió a tiempo?

Ahora el confundido era mi interlocutor. No podía comprender lo que le decía. Me volvió a explicar lo mismo, naturalmente que le hice otra pregunta:

—¿Pudiste hacer algo para que no “te dejara”? Le dije marcando las comillas con mis dedos.

Me respondió que llegar antes. Seguidamente le dije que entonces no era que el avión lo había dejado.

—Fuiste tú el que dejaste ir al avión.



Medio aturdido comenzó a entender lo que le decía, pero aún lejos de comprender lo que le quería explicar.



Somos profesionales en hacernos cargo de lo bueno que nos pasa y echar la culpa a otros de lo malo que vivimos. En el examen no me va mal, es el examen el difícil. A mí me va bien en la prueba, no es el profesor que la pone fácil. ¿Ves? Suelo ser un profesional del victimismo. Lo malo es que solo siendo protagonista podré ser parte de lo bueno que me sucederá. Y eso conlleva que también sea parte de lo malo que viviré.



Es más fácil sentirse víctima: “El avión me dejó”. Culpable fue; ese bendito avión, el piloto, la línea aérea, el tránsito al aeropuerto, el despertador que no sonó a tiempo, etc.



Es más difícil ser protagonista: “Llegué cuando ya no tenía tiempo de abordar el avión”. No conté con el tránsito. No puse el despertador a tiempo, no salí con suficiente tiempo hacia el aeropuerto, y otras causas más.



Lo interesante es que solo si tengo actitud de protagonista podré abordar el avión la próxima vez. Está en mis manos lograrlo, porque soy yo que pondrá el reloj a la hora correcta y se cerciorará de que esté funcionando… quizá ponga dos despertadores.



¿Puedes poner hoy atención en frases de víctimas y convertirlas en protagonistas? Sólo así conseguirás construir lo que deseas lograr.