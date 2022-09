Un efusivo ¡hola! a los valiosos lectores de elCaribe, en especial a quienes me leen desde que me dispuse a escribir sobre periodismo y gramática. Esta vez, quiero compartir con ustedes las reglas o normas que se contemplan a la hora de escribir el plural a los nombres y apellidos, ya que he visto en muchas ocasiones que existe confusión en algunos a la hora de hacerlo.



Y es a propósito del mundo diverso y complejo de la gramática, que quiero decirles que hay muchos escritos sobre el tema del que hacemos referencia en la parte inicial, textos que se desprenden por las dudas recurrentes a la hora de escribir sobre ello.



Por ejemplo, el Centro Cervantes comparte en unos foros el tema en cuestión, espacio donde se explica sobre los nombres propios y los casos en que aplica el plural para estos. En dicho debate, se hace la salvedad de que, en el caso de los apellidos, estos siempre van a conservar su singular.



Veamos la explicación que nos ofrece la Real Academia Española: “Por su naturaleza, los nombres propios no tienen plural, ya que designan entidades únicas entre las de su clase. No obstante, cuando un nombre propio es compartido por varios individuos, se asimila a un nombre común y en este caso admite el plural”.



Tal como lo razona la RAE, si hay más de una persona con el mismo nombre en determinado contexto y tenemos que hacer referencia a estos ciudadanos, podemos perfectamente decir: “los Augustos, los Antonios, los Luises, las Josefas, las Marías, etcétera.



En el caso de los nombres compuestos, la norma establece que no hay regla segura, pero que suele colocarse el plural al segundo. Por ejemplo: las María Luisas, las Rosa Marías, los José Carlos, etcétera.



En el caso de los apellidos, estos permanecen invariables y el plural lo otorgará la palabra o artículo que les antecede, al igual que ocurre con las siglas y acrónimos, tema del que ya escribimos hace un tiempito. Un ejemplo ilustrativo y que conocemos, es el caso de “las hermanas Mirabal”, cuando hacemos referencia a Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas durante la dictadura de Rafael L. Trujillo.



Recuerden que, desde este espacio, persigo edificar sin ser experta, pero sí acuciosa en indagar en las fuentes oficiales sobre dudas recurrentes en la gramática.



¡Gracias por leerme