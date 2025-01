El pasado viernes a las 9.00 de la mañana en el Casino de Madrid comenzó la ya tradicional rueda de prensa en la que el Ministerio de Turismo y los representantes de los bancos, protagonistas principales de los éxitos de la participación dominicana en la Feria Internacional de Turismo, presentaban los principales logros para el país.



El primer turno fue para los bancos. Al escuchar a los voceros designados del Banco Popular, Banco de Reservas y Banco BHD, recordé el ambiente de los años noventa cuando estas instituciones, principalmente el Banco Popular, comenzaron a participar en el financiamiento de los proyectos hoteleros, incluidos los de las cadenas españolas, que eran las principales protagonistas.



Algunos políticos, empresarios y periodistas preguntaban por qué participan los bancos dominicanos en esos proyectos que se identifican como inversión extranjera si se recibía financiamiento local. Mi respuesta, que llegué a escribirla en uno de mis artículos sobre turismo, siempre fue que por qué negarles a las instituciones financieras locales participar en uno de los buenos negocios con un sector que se fortalecía, y dejarle el banquete financiero a la banca internacional, principalmente española.



La historia me ha dado la razón. Los bancos dominicanos, no sólo los tres grandes, han aprendido a manejar el sector turismo y se han fortalecido participando en el financiamiento de hoteles y otras empresas relacionadas, que representan una de las más sanas. La salud de los bancos no solo es buena para sus accionistas, también lo es para el país. Quien lo dude solo recuerde la difícil situación que provocó al país la crisis de los bancos que vivimos hace 22 años.



El año 2023 en Fitur los bancos participantes en el stand dominicano cerraron financiamientos por US$3,500 millones. En la edición de la semana pasada llegaron a los U$6,750 millones, un incremento del 51.8%. El Popular (al que bauticé hace algunos años como El Banco del Turismo) US$2,500 millones; el Reservas US$2,000 millones, BHD US$2,000 millones y PROMERICA (que participa por primera vez) US$250 millones.



El ministro de Turismo, David Collado, explicó lo que significan estas negociaciones para el país y su gente. La construcción de 7,400 nuevas habitaciones, que pueden alojar 713,000 turistas, 47,000 empleos directos y US$470 millones en ingreso de divisas a la economía. A esto habría que sumar los empleos indirectos y la demanda de bienes y servicios en el mercado local que tiene un impacto directo en la actividad agropecuaria, en la industria y el sector servicio. También el sector construcción, incluyendo los empleos.



El turismo fue protagonista en la recuperación y crecimiento de la economía en el período 2022-2024 y los indicadores apuntan a que lo será también en el 2025, en que las proyecciones de las entidades locales e internacionales indican que mantendrá el dinamismo, que junto con la estabilidad social y política y la colaboración Gobierno-sector privado, colocan al país en posición líder y atractivo destino para la inversión.



Lo que necesitamos es que el Gobierno afine la puntería, mantenga la disciplina, mande a descansar a los que se equivoquen, y el PRM actúe sabiamente como partido de gobierno.