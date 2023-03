Email it

Lo acontecido el pasado domingo 12, desde el auditorio profesor Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, se constituyó en un gigante paso de “El Venturoso” en su quinta edición, que tuvo como testigo una masiva presencia de personalidades de diversos ámbitos del quehacer nacional e internacional, de dirigentes y militantes del Movimiento Izquierda Unida que me honra presidir, así como amigos y relacionados.



El galardón El Venturoso, creado en el 2014 y registrado debidamente en derechos, representa la figura de guerrillero de Francisco Alberto Caamaño Deñó, el héroe que restauró la soberanía de la Patria, que dio su vida luchando por la libertad del pueblo dominicano: la estatuilla es esculpida en bronce por el afamado escultor dominicano Juan Gómez, ha sido entregado en esta ocasión a cuatro figuras internacionales y siete nacionales, en reconocimiento a sus aportes a la humanidad desde los ámbitos de sus quehaceres en lo político, social, cultural, periodístico, entre otros. Es un reconocimiento al valor humano, la entrega, el sacrificio desinteresado, la vocación de servicio, sin tinte ideológico alguno.



Desde 2014 a la fecha, habiendo cesado casi tres años por la pandemia del Covid-19, han sido galardonados de manera ordinaria veinte personas y de manera extraordinaria el embajador de la República Popular China Zhang Run, al concluir su misión en el país y el vietnamita Nguyen Quang Hung. Para esta quinta edición nos propusimos un evento de mayor calidad y lo logramos, de acuerdo a las valoraciones positivas que nos han manifestado desde el mismo momento que concluyó el acto el pasado domingo 12, por ello, no podía dejar pasar este espacio en este prestigioso medio para compartir esta experiencia con nuestros amables lectores.



El gigante paso de El Venturoso en esta quinta entrega lo definió su contenido político, social y cultural, la línea gráfica y colorido de una producción de alta calidad protagonizada por la veterana productora Aidita Selman (hija de mi médico endocrinólogo, doctor Antonio Selman) y su equipo, la selección de los galardonados en su diversidad, así como la proyección audiovisual de sus respectivas semblanzas que permitió a los presentes, en especial los más jóvenes conocer la historia y aportes de estas figuras: Doctor Antonio Cruz Jiminián, doctor Ramón Antonio -Negro-Veras, Rafael -Pepe- Abreu, Miguel Angel Muñiz, Osvaldo Virgil, Leo Corporán, Ramón Leonardo y los internacionales Alberto Anaya Gutiérrez (mexicano), Grupo Los Guaraguao (venezolanos), Kaled Salama (palestino), Pedro Martínez Pirez (cubano). De igual forma, las personalidades que hicieron entrega de dichos galardones, entre estos, el Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudis Beltrán, don Bienvenido Rodríguez, presidente del Grupo GTB Radiodifusores, el legendario militante de izquierda Winston Vargas Valdez (Platón), la señora Rita Abinader, el afamado escritor Ignacio Ramonet, Ernesto Villegas, ministro de cultura de la República Bolivariana de Venezuela, Vicenta Vélez, viuda Caamaño y su hija Quisqueya Caamaño Vélez, doctor Elíades Acosta, la embajadora de Cuba en el país, María Carina Soto.



La presentación de Los Guaraguao y de Ramón Leonardo dio un toque de historia y remembranzas a aquel concierto “Siete días con el pueblo”, histórico festival sociopolítico-cultural, primer encuentro musical internacional de la nueva canción, realizado en el país en 1974.



El éxito de este evento es de todos, por tanto, es oportuno expresar nuestra gratitud, comenzando por los amigos de medios de comunicación que antes, durante y después promovieron y difundieron noticias, a los once galardonados por su presencia, a los entregadores por acoger nuestra invitación, al Gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela, en la persona de su presidente Nicolas Maduro por enviar una delegación de alto nivel encabezada por el ministro de cultura Ernesto Villegas y la Rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Diputada Tania Valentina Díaz, acompañados por la secretaria de la juventud Yosneisy Paredes y Rodrigo Andrés Bolívar; a la delegación de la República Popular China, encabezada por la encargada de negocios Zhou Yuqi, a la embajadora de Nicaragua, Iris Acuña Huete, y con ellos a todos los amigos y relacionados que estuvieron presentes.



El reto está bien definido. A partir del pasado domingo 12, nos propusimos seguir trabajando arduamente para garantizar que la sexta entrega de El Venturoso, esté dirigida en el camino de este gigante paso hacia un nuevo éxito.