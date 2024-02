Una embajada concurrente es aquella que, teniendo sede en un país determinado, también representa o atiende los intereses de otros países, generalmente de la región.



Y un embajador concurrente es un jefe de Misión acreditado ante un Estado y residente en la capital de ese país, que está acreditado simultáneamente ante un tercer o más países.



Por ejemplo, si un país tiene relaciones comerciales significativas con otro, podrían establecer embajadas concurrentes para garantizar una representación más amplia y efectiva. Estas embajadas trabajan juntas para representar los intereses de su país en el extranjero, colaborando en asuntos diplomáticos, comerciales y consulares.



En el caso de la República Dominicana, algunas de sus embajadas son concurrentes en ciertos países, lo que les permite coordinar esfuerzos y brindar servicios a los ciudadanos dominicanos y promover los intereses nacionales de manera eficiente.



Esta práctica es común en casos donde un país no tiene suficientes recursos para mantener una embajada separada en cada país donde desea mantener relaciones diplomáticas, o cuando las naciones comparten afinidades culturales, políticas o económicas que permiten a un solo embajador abordar las relaciones con múltiples países de manera efectiva.



En tal caso, puede recurrir a un Jefe de Misión concurrente, cuya designación debe estar en conocimiento de todos los países involucrados.



Por una ficción jurídica se le considera una persona diversa en cada uno de los Estados donde está acreditado. Por cortesía, es necesario informar al país sede cuando se desee designar a un Embajador acreditado como concurrente ante otro.



Además, un Embajador acreditado ante un Estado puede estar acreditado también ante una Organización Internacional. Por ejemplo, un Embajador ante el gobierno italiano puede ser simultáneamente Representante Permanente ante la FAO y un Embajador en Francia, puede serlo ante la Unesco.



Es posible que se mantenga una oficina abierta en el país donde el Embajador es sólo concurrente, que puede estar a cargo de un Encargado de Negocios. También que por distintos motivos no haya ninguna presencia permanente.



La República Dominicana tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo. No obstante, de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo tenemos embajadas abiertas en 49. 24 están en América y el Caribe, 14 en Europa, 6 en África y Medio Oriente, 4 en Asia y Oceanía. Y más de 25 que son concurrentes.



Pero a veces algunos países pueden negarse a recibir embajadores concurrentes mientras que otro se opone a acreditarlos por razones que no están obligados a explicar.



Para terminar, los embajadores concurrentes desempeñan un papel vital en el escenario internacional, la concurrencia en la diplomacia es esencial para mantener relaciones constructivas, y promover la cooperación global.