¿Recuerdan el artículo sobre las contracciones gramaticales? Allí explicamos el impacto y la influencia que tenía la gramática ajena a nuestro idioma en la redacción, pues eso pasa con mucha frecuencia cuando se escriben las décadas o hacemos alusión a los años de determinada época: se comete el error de colocarle una “s” y, en el peor de los casos, también lo acompañan de un apóstrofe.



Estos errores gramaticales ya han sido señalados en reiteradas ocasiones por las fuentes oficiales, pero al pasar páginas en algunas escrituras o revisar las redes sociales, nos percatamos de que muchos reinciden en esto asumiendo que está bien lo que han escrito, cuando no es así, incluso pasa mucho en los diferentes medios de comunicación. Veamos lo que dice una de las Academias que suelo consultar.



Apunta la Fundéu que “para hacer referencia a las décadas en español, los numerales que designan cada decena se escriben siempre en singular, por lo que lo adecuado es usar formas como ‘los años ochenta o los cincuenta’ y no ‘los años ochentas’, ‘los cincuentas’, ‘los 50’s’, ‘década de los 20’s’, etcétera”.



Asimismo, acogiendo una explicación del Diccionario panhispánico de dudas, se precisa que cada una de las décadas (entendidas como todos los años que tienen todas las cifras iguales salvo la de las unidades: 1960 a 1969, 2020 a 2029) se representa con el numeral en singular, escrito preferiblemente en letras: los años treinta, la década de los sesenta, los noventa, los ochenta, los cincuenta, los cuarenta, etcétera.



“También se pueden expresar las décadas con cifras: los 50, los 70, los 20… En ese caso no es adecuado incluir apóstrofo ni s (30s, 80’s, etc.), fórmulas importadas del inglés y ajenas al español”, recalca la Fundéu.



Otro dato importante que nos aporta la Fundéu es que, además, “conviene señalar que no hay una denominación establecida para la primera década de un siglo, por lo que se aconseja utilizar expresiones como la primera década del siglo XX o la década de 1901 a 1910 (o la década de 1900 para referirse a los años entre 1900 y 1909, pues entre 1900 y 1910 hay once años)”.



Como pueden ver, es incorrecto escribir los años de determinada época y las décadas con un apóstrofe, una “s” o ambos elementos por entender que así se escriben. Ojalá que esta norma no se pase por alto porque, ciertamente, aunque el universo gramatical es complejo y amplio, es hermoso escribir correctamente.