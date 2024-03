Desde el martes he escuchado a opositores al gobierno de Luis Abinader afirmar que su informe a la Asamblea Nacional está plagado de mentiras. Se habló incluso de “fábulas”, pero sin ofrecer datos concretos. Me constan los logros en las áreas que conozco. Por ejemplo, los éxitos en el sector turismo, que están muy bien fundamentados. Cito algunos de ellos, incluso, sustentados por organismos internacionales, como la ONU-Turismo (antes OMT), que no está dirigida por militantes del partido oficialista.



En 2021 la OMT nos reconoció como el país número 1 en recuperación de Turismo en el mundo; y el pasado 2023 recibimos 10,3 millones de visitantes, que es un gran logro.



En enero pasado la OMT publicó que el turismo internacional alcanzará los niveles pre-pandemia en el 2024, dos años más tarde que nosotros. Su último informe dice que Arabia Saudita, Albania y la República Dominicana encabezaron el crecimiento del turismo en el 2023.



Actualmente están en construcción 19 nuevos proyectos de inversión hotelera, que aportarán 9,135 habitaciones, con una inversión estimada de US$2,936 millones. Eso también lo ha dicho Asonahores.

Como parte de la estrategia de inversión pública para acompañar este auge, en las principales zonas turísticas y en los nuevos polos, se realizan 39 proyectos, principalmente en Samaná, Puerto Plata, La Altagracia, Pedernales y Miches.



Algunos ejemplos son la reconstrucción de la plaza de los pescadores, la vía de acceso a Playa Astillero y Playa Cosón, el malecón en Samaná, la primera etapa de la recuperación de Playa Sosúa y varios malecones (Cabrera, La Romana San Pedro y Santo Domingo Este). Se reconstruye el parque submarino La Caleta, el acceso al Salto de Aguas Blancas en Constanza y el entorno del balneario Boca de Cachón en Independencia.



En Miches el gobierno se comprometió, y está construyendo caminos, un acueducto, hospital, obras en proceso o ya terminadas. Los empresarios asumieron el desarrollo de hoteles, y actualmente cuatro están en construcción con 2,500 habitaciones, que crearán 3,000 empleos directos para esta comunidad.

En adición al auge del turismo de cruceros en Puerto Plata, ya está en marcha el proyecto, Punta Bergantín, para revertir el retroceso turístico en esta provincia en los últimos 24 años.



También sea han construidos y reconstruidos carreteras y obras con impacto en el turismo: Autopista Duarte desde Navarrete- Monte Cristi; Barahona-Enriquillo (Etapa I); Guayubín – Las Matas De Santa Cruz – Copey – Pepillo – Salcedo en Montecristi; Rancho Arriba-Sabana larga, San José de Ocoa, (llamada carretera Cibao-Sur); San Víctor – Jamao al Norte; Villa Elisa- Punta Rusia-La ensenada; muelle Sabana De La Mar; Puente Cangrejo sobre El rio Camú; Carretera Samaná – La Galera y la circunvalación de Azua. Las carreteras de impacto turístico en construcción son: circunvalación De Baní; ampliación de la Autopista Duarte, Cruce Controba – Santiago; circunvalación Los Alcarrizos; circunvalación San Francisco de Macorís; entrada de Samaná; avenida circunvalación de Moca; carretera Hato Mayor – Sabana de la Mar y marginal de Autopista Las Américas (3ra etapa). Son acontecimientos o iniciativas que están a la vista de todos. No se pueden desmentir.