Con el inicio de un nuevo año, muchas personas establecen nuevas metas, entre las que destaca la posibilidad de migrar a otro país, y para muchos el destino deseado es los Estados Unidos.



Debido a la gran cantidad de desinformación, muchos dominicanos y personas de otros países latinoamericanos deciden emprender el camino hacia la frontera de los Estados Unidos, con la creencia errónea de que obtendrán documentos legales o de que la frontera está abierta. Esta situación ha generado caos en los puntos de control migratorio. Algunas personas son liberadas debido a que los centros de detención no tienen capacidad suficiente para albergar a todas las que son detenidas diariamente intentando cruzar la frontera.



En 2023 se lanzó la aplicación CBP One para intentar controlar mejor el flujo de personas, advirtiendo que aquellos que no sean admitidos a través de esta aplicación, serán deportados. A pesar de esto, en los meses de noviembre y diciembre se registraron los mayores intentos de ingreso del año 2023. ¿Qué ha causado esto? Muchos estados han promulgado leyes consideradas antiinmigrantes para frenar la llegada masiva de indocumentados. Kansas, Florida y Texas han emitido leyes que han generado temor entre las personas que no tienen estatus legal en Estados Unidos.



Además, varios estados que no han promulgado nuevas leyes están en conversaciones con la administración de Biden para que se acepten las deportaciones sumarias. Esto significa que las personas detenidas sin documentación serían deportadas de inmediato. En diciembre, el presidente Biden se reunió con el presidente López Obrador para tomar medidas de emergencia en el tema migratorio entre México y Estados Unidos.



En Nueva York, la situación se ha catalogado como una crisis humanitaria, porque no hay recursos suficientes para atender a la cantidad de migrantes que llegan al Estado. En este 2024, se prevén medidas mucho más estrictas con el fin de frenar la migración irregular en el país. También se espera un significativo aumento en el número de deportaciones.