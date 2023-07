Email it

Los foros internacionales proyectan dinamismo en este mes de julio, abriendo oportunidades para el diálogo y la concertación de temas trascendentales para el presente y futuro de las naciones que están convocadas a los distintos cónclaves, de los cuales estaremos citando aspectos interesantes.



El primero de estos encuentros, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, se lleva a cabo en New York, desde el 10 al 19 de julio, con el tema “Acelerar la recuperación de la enfermedad por coronavirus y la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en todos los niveles”, promovido por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad (PGDC), que gestiona la participación de la sociedad civil en los temas que abordan entidades como la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-Hábitat.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a revisar son los siguientes: agua limpia y saneamiento; energía asequible y limpia; industria, innovación e infraestructura; ciudades y comunidades sostenibles; y alianzas para los Objetivos.



Es de esperarse que los datos que se aporten no sean alentadores, pues la pandemia aumentó la desigualdad y la pobreza a escala global, a raíz de la desaceleración de las economías en 2020. Los efectos del cambio climático, el repunte del desarrollo industrial pospandémico y las debilidades en materia de planificación urbanística que tienen muchos países, inciden en el uso inadecuado de los recursos estratégicos, afectando con ello la relación del ser humano con la naturaleza.



Desde otra vertiente, el segundo evento centrará el interés mediático. La Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se realiza en Vilna, Lituania, del 12 al 14 de julio, continuará debatiendo el ingreso de Grecia a ese mecanismo, que ya cuenta con el respaldo de Turquía, esta es una sorpresa previa al inicio del cónclave.



Es importante recordar que hasta hace poco Turquía había vetado la adhesión de Grecia a la OTAN, debido a la tirantez en las relaciones entre ambos países por los derechos y la soberanía de las islas del mar Egeo, donde se han hecho exploraciones de gas natural; la crisis migratoria; entre otras situaciones coyunturales, sin dejar de mencionar el recelo histórico derivado de la guerra del Asia Menor. Este cambio de postura de Turquía tiene un trasfondo, aunque por ahora se perciba como puro pragmatismo.



El evento está precedido por el encuentro entre los presidentes de Ucrania y Turquía, que se percibe afín a Rusia; la incertidumbre ante la amenaza nuclear rusa; el aumento del apoyo armamentista de Occidente a Ucrania, con la debatida entrega de bombas de racimo por parte de Estados Unidos; y la eventual conclusión del acuerdo que permite a Ucrania exportar granos a través del mar Negro, que se suscribió en mayo y se previó una duración de dos meses.



Aunque habrán discusiones sobre el ingreso de Ucrania, respaldado por una parte de los países miembros de la OTAN, parece improbable que se produzca en el corto plazo, porque Estados Unidos no está de acuerdo y por las implicaciones que podría tener en el marco del conflicto con Rusia.



Por último, la Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), será celebrada en Bruselas, Bélgica, entre el 17 y el 18 de julio. En la agenda figuran el tema medioambiental y un posible acuerdo con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), lo cual proyecta que Brasil concentrará gran parte de la atención, porque lidera ese mecanismo que además aglutina a Argentina, Uruguay y Paraguay y porque logró reducir la deforestación de la Amazonía en un 33 % en los primeros 6 meses de 2023, según datos publicados por el Ministerio de Medioambiente del gigante sudamericano.



La polémica gira en torno a la participación de los cuestionados presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero también de la posibilidad de que los países europeos intenten promover algún respaldo a Ucrania, cuando se sabe que hay naciones latinoamericanas que son afines a Rusia y otras han preferido mantenerse al margen del conflicto bélico.



Desde la perspectiva dominicana, es prudente mantenerse ecuánime en relación a los temas que generen confrontación, y aprovechar el liderazgo que tenemos dentro de la CELAC y la buena coyuntura dentro de la UE, para promover el apoyo técnico y de otras índoles en tópicos estratégicos que forman parte de la agenda, como el medioambiental, a la vez que se exploran las oportunidades para fortalecer y expandir el intercambio comercial, en momentos en que el mundo registra tantos cambios en diferentes escenarios.