No fue sorpresa. Desde hacía varias semanas se sabía lo que iba a ocurrir: Que Guillermo Moreno decidiera ser el candidato a senador del Distrito Nacional y de esa manera aceptar la propuesta del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Aunque se filtraron especulaciones en los medios noticiosos -y en las ruidosas redes sociales- que giraron en torno a Moreno y Faride Raful, finalmente la actual senadora perremeísta aceptó la decisión de la cúpula de su partido.



Creo, y plantearlo no significa que sea mi intención zaherir al presidente del pequeño partido Alianza País, que es válido hacer un símil sobre Moreno.



Un símil partiendo de su aspiración a ser senador al Congreso Nacional. Es de lugar plasmar unas líneas de la novela Crónica de una muerte anunciada escrita por el afamado Gabriel García Márquez.



La obra, con un volumen de 128 páginas, tiene como principal personaje a Santiago Nasar cuya muerte estaba avisada, pero él nunca se enteró del macabro plan.



García Márquez, con un manejo literario mágico y sencillo -que facilita una lectura fresca- lleva al lector a esperar con paciencia la segura muerte de Santiago Nasar.



Para darle aquiescencia a mi símil, concerniente a Moreno y al protagonista de la novela, leamos estas líneas: “Santiago Nasar, un joven despreocupado, se despierta sobre las 6 de la madrugada sin saber que ese será el último día de su vida. Y aunque todo el pueblo sabe que están planeando su asesinato, la noticia no logra llegar a sus manos para permitirle un escape y salvar su vida.



La noche anterior se habría celebrado la boda entre Ángela Vicario y Bayardo San Román. No obstante, este último la habría rechazado por no ser virgen. Con la ruptura y la decepción de la familia de Ángela, sus hermanos gemelos, Pedro y Pablo Vicario, empiezan a seguirle los pasos a Santiago”.



Moreno, tras ser proclamado por el PRM, aseguró: “Voy a legislar en serio. A fiscalizar en serio, para que de verdad haya una real división de poderes”.



En la realidad electoral -y aquí entra el justificado símil- se percibe que el próximo 19 de mayo llegará la “derrotada anunciada” de Guillermo Moreno.



Omar Fernández, nominado a la misma posición por la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones que conforman la Alianza Rescate-RD, es su duro rival.



Es que está en un tortuoso camino electoral que podría dejarlo sepultado y en el anonimato del panorama político dominicano. Se percibe que Guillermo Moreno, aunque sea “el último en saberlo”, será vencido en la contienda de mayo. ¡Su derrota ya está anunciada!