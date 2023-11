1 de 2

Señoras y señores,

Como presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), tengo el honor de dirigirme a ustedes para clausurar la X Convención Empresarial y presentar al país lo que hemos denominado: “Propuestas Estratégicas para el Bienestar Integral de los Dominicanos”.



¡Muchas gracias por acompañarnos en una ocasión tan especial!



Valoramos la presencia de las centrales sindicales, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, y por supuesto, empresarios y representantes de gremios empresariales de todo el país.

De manera especial, aplaudimos la madurez de nuestro liderazgo político aquí presente. Su presencia demuestra al país la capacidad de colocar el interés nacional por encima del particular y actuar con civismo y respeto frente a una agenda compartida.



La clave del éxito de lo que hemos logrado en la República Dominicana radica en cimentar nuestro desarrollo en estabilidad política, crecimiento económico sostenido y paz social.



Hoy queremos reconocerlos de manera especial por contribuir con la preservación de nuestra estabilidad.

Durante los trabajos de esta X Convención hemos realizado un extraordinario ejercicio de consulta y discusión en torno a temas fundamentales para construir la República Dominicana del futuro. Este proceso nos ha permitido interactuar con representantes de todos los sectores de nuestra economía, empresas de todos los tamaños y en todas las regiones del país.



Nada de esto hubiese sido posible sin el acompañamiento decidido de nuestra Junta de Directores, la participación activa de nuestros Miembros, y el trabajo comprometido con excelencia de todo el equipo del Conep.



Identificar los puntos de interés común no ha sido difícil. Han resultado ser muchos los temas que nos unen, siendo el más importante el compromiso por un país de mayor bienestar social y económico. Agradezco a todos ustedes que fueron parte de este diálogo generativo; sus aportes han agregado valor a estas sugerencias.



Estas propuestas están enfocadas en abordar los principales retos para nuestro desarrollo, con la seguridad de que superarlos con éxito constituye una gran oportunidad para que nuestro país salga con ventaja ante los demás países de la región.



De esa manera podremos aprovechar nuevas tendencias como el nearshoring y la revolución tecnológica 4.0, atrayendo más inversiones y generando más empleos.



Ahora bien, lo que presentamos hoy no constituye la agenda de un sector, es una invitación a toda la sociedad para trabajar juntos de cara a un mejor futuro para la República Dominicana.



Me permito, en este momento, esbozar las motivaciones que fundamentan las propuestas estratégicas de esta X Convención Empresarial.



Durante las últimas 5 décadas, la República Dominicana ha construido una historia de éxito considerando un extraordinario desempeño que nos colocará al final de este 2023 como la séptima economía de la región.



Nuestro promedio de incremento de la actividad económica en este período ha sido de 5.2%, colocándonos como el país latinoamericano de mayor crecimiento en los últimos 12 años. La evidencia demuestra que el 85% de estos aportes provienen del sector privado.



Sin embargo, en este momento trascendental de nuestro desarrollo, hacemos un llamado a mirar más allá del comportamiento del PIB y adoptar nuevas métricas como las que señalamos a continuación, que permitan calcular el progreso en términos de la calidad de vida y el bienestar de todos los dominicanos.



Para fomentar el bienestar y el desarrollo, es necesario realizar inversiones significativas. La participación del sector privado ha sido clave en nuestro crecimiento, representando actualmente el 89% del total de recursos invertidos en el país.



Al observar la Formación Bruta de Capital en nuestras cuentas nacionales, se evidencia un crecimiento de la inversión privada que supera el doble en los últimos 12 años. Además, es relevante destacar que la tasa de crecimiento anual de la inversión privada ha sido el doble de la tasa de crecimiento económico durante el mismo período.



Reconocemos que en la República Dominicana existe un ambiente de confianza y un entorno favorable que permite al sector privado asumir el compromiso de continuar siendo motor para que el crecimiento de nuestra economía supere el 5% anual.



Hoy queremos destacar que para el 2024, la proyección de inversión privada será superior a los 30,000 millones de dólares, y aspiramos a que su crecimiento anual sea superior al del PIB.



Por otra parte, el mercado de capitales dominicano se consolida como una plataforma de alto potencial de desarrollo, con valores bajo custodia superan los US$45,000 millones, creciendo a un 26% anual. La diversificación de estas inversiones es otra fuente para generar más bienestar para los dominicanos.



En los últimos años se aprecia una tendencia creciente de nuestra productividad, pero se evidencian fallas estructurales que frenan nuestro desempeño. Estamos presentando propuestas específicas orientadas a promover a la República Dominicana en el escenario global, para mejorar nuestro posicionamiento dentro del Índice de Competitividad, fortalecer los encadenamientos productivos entre los sectores que impulsan nuestra economía y a la vez reforzar el combate contra el comercio desleal, el ilícito y la informalidad.



Todo esto tiene una relación directa con la creación de empleo, ya que la inversión en nuevos proyectos genera más y mejores puestos de trabajo. El dinamismo económico ha contribuido a reducir la tasa de desempleo por debajo del 5%.



Durante los últimos años se han efectuado importantes ajustes al salario mínimo por encima de la inflación. Se requiere seguir trabajando para mejorar el salario real, y, sobre todo, reducir los altísimos niveles de informalidad. Planteamos un mercado laboral estable, con un marco regulatorio moderno, que cubra y contribuya a la demanda de los sectores productivos y al bienestar integral de los dominicanos.

Cada puesto de trabajo es una fuente de oportunidad para el desarrollo que genera bienestar a las familias dominicanas. En este sentido, el sector privado tiene un peso importante, al aportar 86 de cada 100 empleos que se generan en nuestra economía. Nuestra meta en los próximos 4 años es generar al menos 500,000 nuevos empleos en el sector privado.



En ese contexto, toda persona debe tener derecho a protección contra los riesgos de enfermedad, vejez, discapacidad y riesgos laborales. El sistema de seguridad social dominicano ha significado un gran paso de avance, y hoy constituye una realidad muy distinta a la existente a principios de los años 2000.

Discurso del presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, en la clausura de la Décima Convención Empresarial, noviembre de 2023.