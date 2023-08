Email it

En 1969 lo que es hoy Grupo Puntacana, compró la propiedad en la que ha desarrollado un importante enclave turístico en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia. El censo 1970 aplicado pocos meses después encontró que esta provincia tenía 88,231 habitantes y la ciudad de Higüey 21,946.



Para tener un punto de comparación veamos cifras de algunas ciudades: La Romana, 38.281; La Vega, 30,466; Puerto Plata, 32,080; San Juan, 34,049; Santiago, 155,240; y San Pedro de Macorís 42,680. Población del país: 4.009,458, con 2, 000,824 hombres y 2, 008,634 mujeres.



Pasaron 32 años y el censo del 2002 encontró 8,562541 habitantes, la población se multiplicó por dos. La Provincia La Altagracia había duplicado su población para llegar a 182,020. Puerto Plata tenía 312,706, La Romana 219,812, La Vega 385,101, Duarte 283,805 y San Juan 241,105.



En el censo del 2010 la población total era 9,445,282 habitantes. Moca tenía 179,829; Puerto Plata 128,240; Santiago 591,985; La Vega 202,864; San Francisco de Macorís 149,508; e Higüey 168,501. El municipio 251,243, de los cuales 43,982 pertenecían al distrito municipal Verón Punta Cana. La provincia La Altagracia ya tenía 273,210.



En 1970 no existía Punta Cana y Verón era un caserío con una decena quizás de viviendas raquíticas de madereros y carboneros al que se llegaba en vehículos altos o camiones por un sendero de piedras que destruía los neumáticos. En el período 1970-2010 Higüey había multiplicado su población por 7.6, la provincia La Altagracia por 3.1 y Verón por 1,832.



Los resultados del censo para La Altagracia, mi provincia de la que salí en 1969 para estudiar en la UASD, no me sorprenden. Con 446,060 habitantes pasó de la cola al 5 puesto en el ranking de provincias considerando su población. Los primeros lugares son para Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y San Cristóbal. La primera y la tercera son la cabeza del país, Santiago la segunda ciudad y capital del poderoso e influyente Cibao, y la cuarta es la ciudad dormitorio de Santo Domingo y el Distrito Nacional.



En 1970, La Altagracia con Higüey su capital, era una región caracterizada por la crianza de ganado vacuno y parte de sus llanuras dedicadas a la producción de caña de azúcar para alimentar los molinos del Central Romana. En los años setenta los predios cañeros se extendieron hasta casi a los linderos de Higüey.



Los potreros y la caña siguen allí y es poco lo que han aportado o aportan a la economía de la provincia. Desde 1970 la única novedad es el turismo que comenzó con las 12 cabañas y la pista de tierra para pequeños aviones que levantó Frank Rainieri, y luego con el hotel de los hermanos Barceló llevando sus turistas en autobuses desde el Aeropuerto Las Américas. Es una historia interesante que relata el cambio de una región. El proceso para mudarse de la cola de las provincias importantes a la cabeza, y pasar a aportar más del 50% del PIB turístico, la gran novedad en la economía dominicana del Siglo XXI.