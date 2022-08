Email it

Yaneli Sosa es una joven comunicadora dominicana con muchos sueños, algunos de ellos ha podido llevarlos a cabo, y otros trabaja en pos de materializarlos.



Uno de esos sueños que se hizo realidad después de meses de trabajo fue el libro “Hispanas influyentes”, en el que plasma la vida de 25 mujeres, de diferentes nacionalidades, quienes a través de lo que hacen han podido dejar huellas importantes en la gente.



Volviendo a Yaneli, es también escritora, tiene una certificación de Life Coach y es conferencista. Nació en Moca, y procuró abrirse paso, primero estudiando, para ello fue a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y allí hizo la carrera de Comunicación Social.



Desde el 2012 asumió un nuevo reto, mudarse a Estados Unidos, donde vive y trabaja. Ella es sinónimo de retos y dedicación y eso quiso plasmarlo en este libro que este próximo 11 de agosto estará presentando en el país, luego de ponerlo a circular en Nueva York y España.



“Es un honor presentarles a través de cada capítulo de este libro, las historias más íntimas de 25 ‘Hispanas Influyentes’. Ellas son solo una representación de esas luchadoras, que llevan las huellas de una trayectoria marcada por sacrificios, dolor y superación”, comentó la escritora dominicana que ha trabajado para que el público pueda tener en sus manos un proyecto interesante e inspirador.



Hoy cuando las nuevas generaciones se refugian en las plataformas sociales, donde se proyecta la vida de muchas figuras y artistas a quienes admiran y hasta los convierten en sus ídolos, -que no necesariamente proyectan la realidad de lo que son-, es valioso poder encontrar testimonios de mujeres de la vida real, de carne y hueso, protagonistas, que no lo han tenido todo, sin embargo, se han comprometido el doble para hacer su vida diferente y convertir las dificultades en una gran oportunidad, de manera que puedan influir de manera positiva en quienes les rodean.



Por eso no dudé en apoyar este proyecto, que también incluye a Nadia Santos, Burma Rivers, Lourdes Batista Jakab, Evelyn Sosa, Yurisel Fernández, Aida Justiniano Balcazar, Alix Sandoval, Neyvi Tolentino, Gaby Guzmán, Wendy Sánchez, Marizi Martinez, Ruth Hulse, Sojey Fernández, Yelitza Lora, Aura Rosario, Anahel Payno, Carla Suárez, Anabel Garita, Dra. Klara Senior, Zenia Morales, Elbia Sánchez, Grace Mercedes, Fifi Almonte y Dhariany Valerio.