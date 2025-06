Resulta indignante y profundamente decepcionante que, tras más de doce años y una inversión que supera los dos mil millones de pesos, el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, el más importante del Cibao, aún no haya sido terminado. No estamos hablando de una simple edificación, sino de un centro clave para la atención médica, la formación académica y la esperanza de vida de millones de dominicanos.



La remodelación de esta emblemática institución comenzó el 24 de julio del 2013, y desde entonces han pasado siete años de gobierno de Danilo Medina y cinco más de la actual gestión de Luis Abinader, sin que se logre culminar las áreas más críticas del hospital. ¿Cómo es posible que, con tantos recursos invertidos, aún existan zonas inhabilitadas y servicios limitados? ¿Qué más necesita el Estado para cumplir con una obra que debería ser símbolo de dignidad y compromiso con la salud?



Lo más doloroso es ver cómo, por la falta de mantenimiento y abandono institucional, partes ya remodeladas comienzan a deteriorarse. Es un insulto a la ciudadanía que, con esfuerzo y sacrificio, paga sus impuestos esperando un servicio de salud digno. ¡Ya basta! El pueblo de Santiago y de toda la región Norte merece respeto. Exigimos que el presidente Luis Abinader asuma con firmeza la responsabilidad de culminar esta obra de una vez por todas. No se puede seguir jugando con la salud ni con la esperanza de la gente. ¿Hasta cuándo?



Más de 2 mil millones de pesos invertidos, 12 años de promesas, 2 presidentes, ¡Y todavía no lo terminan! Este hospital no es cualquier obra. Es el corazón de la salud del Cibao y sigue incompleto. Las áreas remodeladas ya muestran deterioro por falta de mantenimiento.



En síntesis, exigimos al ministerio de Salud Publica realizar las gestiones de lugar para concluir esta importante obra, enclavada en el corazón del Cibao, que beneficia a 14 provincias, entre las cuales estan: Las 14 provincias que conforman la región del Cibao en República Dominicana son: Dajabón, Espaillat, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monte Cristi, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde.



Por tales razones, se hace urgente y necesario concluir con este hospital, el cual además de brindar salud preventiva y curativa, funciona como una universidad en el campo médico. ¡Basta ya de postergar esta importante obra!