¡Hola! En esta entrega de Periodismo y Gramática que llega a ustedes cada jueves vía elCaribe, comparto los conceptos que pertenecen a tres palabras o grafías que las considero familia pero que tienen un significado distinto, dependiendo la perspectiva, me refiero a “inmigrante”, “emigrante” y “migrante”.



Recuerdo que hace muchos años me confundía al utilizarlas para escritos relacionados a las políticas migratorias y a quienes se convierten en protagonistas de estos temas que, muchas veces, son sensibles por lo que envuelve el drama de muchos individuos que deciden dejar su lugar de origen para buscar “mejor suerte” en otras naciones.



Las cuentas oficiales señalan que, en muchos casos, los medios de comunicación se han equivocado a la hora de emplear estas palabras, por esto, he considerado oportuno escribir sobre el uso correcto de estos tres términos.



En el caso del sustantivo “emigrante”, este pone el foco en la persona que abandona su hogar, es decir, quien emigra deja su lugar de origen (el país donde nació) para irse a residir temporal o definitivamente a otra nación.



En lo que respecta al término “inmigrante”, este hace referencia a esa misma persona que decidió emigrar o irse de su lugar de origen, pero desde el punto de vista de quien ya ha llegado al destino donde decidió radicarse.



En cuanto a la definición de “migrante”, las Academias señalan que es el término más general para referirse a toda aquella persona que abandona el lugar en que habita o llega a otro destino para establecerse en él.



Vamos a resumirlo en un solo párrafo para que quede más claro: emigrante, es aquel que abandona su lugar de origen para radicarse en otro país; inmigrante, es el término que se utiliza para referirnos a todo extranjero que está en un lugar que no es el de su origen; mientras que, migrante, es válido usarlo para hacer referencia a cualquiera de los dos términos ya definidos.



Vemos un ejemplo con los tres términos: “En los últimos años muchos haitianos han emigrado a República Dominicana y a otras naciones en busca de una mejor vida”, es por esta razón que la cifra de inmigrantes procedente de Haití en suelo dominicano ha aumentado y, al mismo tiempo, la situación ha empujado a muchos analistas a abordar con seriedad el tema de los migrantes”. Espero que con ese ejemplo haya resuelto las dudas que surgen en cuanto a los términos inmigrante, emigrante y migrante.

¡Gracias por leerme!