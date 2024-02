En las elecciones congresuales y presidenciales del 15 de mayo del presente año, hay muchos candidatos a diputados que tienen varios períodos como congresistas, los cuales aspiran a repetir. Sin embargo, también hay candidatos jóvenes de los diferentes partidos que aspiran a convertirse en diputado por primera vez.



En este contexto, hay un joven fajador, talentoso y emprendedor que aspira a diputado por la circunscripción no. 3 del Distrito Nacional, al cual le hemos venido dando seguimiento desde hace un tiempo. En ese sentido, al leer algunas de sus propuestas, me parece que estas están enfocadas en el desarrollo de proyectos novedosos e interesantes, en principio para la circunscripción no.3, pero que posteriormente podrían ser replicados a nivel nacional.



En ese tenor, en el poco tiempo que tiene Joel tirado al ruedo, menos de cien (100) días, según mediciones a las cuales hemos tenido acceso, se observa que este joven goza de simpatía y un nivel de aceptación importante. Esto significa, que Joel se ha ganado el corazón de los habitantes de esta demarcación.



En esas atenciones, es importante que los munícipes, a la hora de ejercer el derecho al voto, tengan bien claro por el candidato que a votar. En ese orden, hay que crear conciencia en los votantes en lo concerniente a la trayectoria de los candidatos, tomando en consideración el trabajo social desarrollado por estos, y las propuestas legislativas de los candidatos.



Por tales razones, se observa que Joel Rodríguez esta identificado con los principales problemas que afectan los munícipes de la indicada demarcación, y tiene propuestas claras y viables para ser presentadas como proyecto de ley a partir de agosto del año 2024, en caso de ser favorecido con el voto.



En síntesis, por el accionar de Joel Rodríguez y la identificación con los principales problemas que agobian a la niñez, juventud, mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferencias de los catorce (14) barrios que conforman la circunscripción no. 3 del Distrito Nacional, se advierte que por primera vez los habitantes de la referida demarcación, tendrán un verdadero representante en el Congreso Nacional.



En ese orden, seguiremos dándole seguimiento a este joven politico que al parecer por su accionar tiene una forma diferente de hacer política. Es por lo que en otros articulos abordaremos los aspectos fundamentales de las propuestas legislativas que este candidato a diputado tiene en carpeta.