Jordan Peterson es un psicólogo, crítico cultural y profesor de psicología de origen canadiense. Criado como cristiano, se caracteriza por ser un conservador tradicional, y por tener una filosofía individualista (esto es, enemigo de los colectivismos). Su forma de pensar está muy influenciada por George Orwell, Ayn Rand y Aldous Huxley.



Cuando era adolescente colaboró con en el partido demócrata, al que renunció por considerar que sus miembros eran resentidos que odiaban a los ricos.



Entre 1993 y 1998 trabajó como investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Es autor y coautor de más de 100 trabajos académicos, y de tres libros. Hasta el 2017 atendía a más de 20 pacientes por semana. Lo siguen más de 200,000 personas en twitter (X). Su libro 12 Reglas para vivir ocupó el primer lugar en ventas en Estados Unidos y Canadá, y una de sus entrevistas recibió más de 7 millones de visitas en Youtube.



Peterson nos invita a preguntarnos sobre el sentido de nuestra existencia, sobre qué podemos hacer para que el mundo sea mejor. Tener sentido de vida es mucho más importante que tratar de “ser feliz”… Esto va dirigido especialmente a los millennials, y su convencimiento de que les corresponde un montón de derechos, subestimando el hecho de que el sufrimiento es inevitable. Les exige asumir responsabilidades, y dejar la actitud de víctimas.



Cree que la sociedad occidental se aleja de sus valores y esto ha conllevado a una desesperación por falta de sentido.



Cuestiona la narrativa de corrección política y el adoctrinamiento ideológico que minimiza la importancia del hombre y lo masculino y exagera la discriminación de la mujer para darle privilegios. Se niega rotundamente a utilizar los ridículos pronombres neutrales de género, ha tachado a los ecologistas de “mentirosos instigadores del apocalipsis climático” y se negó a someterse a las medidas draconianas impuestas durante el covid.



De sus recomendaciones para un mayor bienestar se destacan las siguientes:



Camina derecho, con los hombros hacia atrás. Estás moralmente obligado a cuidarte, a ser bueno contigo mismo, del mismo modo que tienes la responsabilidad de ser bueno con los que amas y valoras. Hazte amigo de quien quiere lo mejor para ti. Compárate con quien eras ayer, no con lo que es otro hoy. No permitas que tus hijos hagan algo por lo cual te desagraden. No le temas a la disciplina y al castigo para educarlos. El deber principal de un padre es que sus hijos sean socialmente convenientes. Ordena tu casa perfectamente antes de salir a criticar el mundo. Di la verdad, o al menos no mientas. Escucha a los demás. Habla con precisión, pues con precisión las cosas se ponen en el lugar adecuado y los objetivos se persiguen mejor. La indeterminación crea caos. No molestes a los niños cuando patinan. Si ves un gato en la calle, acércate y acarícialo.



Sus detractores lo llaman “intelectual de red oscura”.



Al llamar a un transgénero por su nombre real y tildar de idiota a un asesor del primer ministro, se le acusó de fascista, y el Colegio de Psicólogos de Ontario lo invitó a que acudiera a un programa para modificar su conducta y lo amenazó con retirarle su licencia. Él ha podido defenderse con el apoyo de intelectuales y admiradores… porque es famoso. Pero que este tipo de intimidación le pudiese suceder a un profesional que está comenzando y necesita buscar su sustento, revela el peligro que corre la libertad de expresión ante la agenda progresista.



Rabiosamente intolerante… cuando se le dice la verdad.