Hace poco recibí por la vía del WhatsApp una información que tenía por título “La Real Academia Española (RAE) elimina letras del alfabeto” y al hacer clic en el enlace que dirigía a la cuenta oficial de la Academia, el titular decía “Exclusión de ‘ch’ y ‘ll’ del abecedario”.



Cuando vi la referida información, y debo ser sincera, no le presté una atención tan profusa porque recordé de qué se trataba y cerré el mensaje que contemplaba aquel viejo dato que luego sería tema de debate en otros escenarios en la actualidad.



Esos datos causaron revuelo en quienes asumieron la información como “nueva” y no se adentraron en el contexto de la misma ni verificaron la fecha ni el origen de la misma.



Cayeron en el juego medios locales e internacionales que dieron a conocer “la noticia” como si fuera una novedad. Al preguntarme por qué, vienen muchas suposiciones a mi cabeza, en especial que quizás alguien con poder en las redes sociales, leyó la información que desconocía hasta ese momento, la colgó en sus plataformas, logró que se hiciera viral y se asumiera como una decisión nueva de la RAE.



La verdad: la decisión de adoptar el orden alfabético latino universal, excluyendo la “ch” y la “ll”, se tomó en el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en 1994, y viene aplicándose desde entonces en todas las obras académicas. La decisión se estableció en el año 2010 cuando la RAE dio a conocer sus novedades en la lengua.



“Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ‘ch’ y ‘ll’, ya que, en realidad, no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas que representan un solo fonema (sonido). El abecedario del español queda así reducido a las veintisiete letras siguientes: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z”, explica la RAE.



Si lo analizamos de manera lógica, podemos verificar que, de hecho, la ‘c’ y la ‘h’, que al combinarlas o juntarlas representan un dígrafo y dan sonido a “Chile” y “chamo”, ya existen en el abecedario como letras. Lo mismo ocurre con la doble ‘l’ (lluvia), la doble ‘r’ (ferrocarril), etc.



Así que ya lo sabes: desde 2010, el abecedario español consta de 27 letras; antes contemplaba esa cantidad más dos dígrafos, pero recuerda que la “ch” y la “ll” no han sido eliminadas, ya que siempre existirán como dígrafos en el sistema gramatical.



