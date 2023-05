Como vaya la justicia penal dominicana irá la Justicia (en mayúscula). La justicia penal, por múltiples aspectos que ella engloba, es la vanguardia de la Justicia. Es simple, por un lado, es la más afecta a la mayor parte de la población (clase media y baja); por otro lado, es la que conlleva la promesa de redención, contra la corrupción y la impunidad.



Ahora bien, la Justicia debe ser pronta, vale el adagio que expresa que “justicia tardía es injusticia”. Pero, en el país, por más allante y movimiento que se haga, eso sigue siendo un deseo, una esperanza, pero muy lejos de la realidad. Se habla de combate a la mora judicial, pero eso es “cachucha y cuadre” y, lo que debería ser en días, puede durar “años”. Claro, los abogados sí deben depositar en tiempo.



Al respecto, debido a la indignación de un proceso del cual tengo conocimiento, el jueves 4 del presente mes de mayo escribí un tuit que dice lo siguiente: “La justicia penal dominicana es una farsa, y en la Provincia Santo Domingo aun más, ¿Cómo es posible que un recurso de apelación de sentencia se dure 10 meses para enviar las actuaciones a la Corte? ¡De cuáles avance se habla! ¡Dios mío!” En cuestión de horas recibí diversos comentarios, tanto en Twiter, como en grupos de abogados. He decidido transcribir algunos, para demostrar lo penoso (por decirlo bonito) de la justicia penal dominicana, cito: “Una barbaridad! Otro ejemplo es Santiago, un Auto de Apertura duran más de 6 meses para notificarlo, fijan fecha para el juicio y no lo tienes ¿Qué hacemos?, dice la destacada abogada Emery Colomby.



“Una muestra más esta un caso de una revisión de prisión preventiva. Hace 20 días que la variaron y ésta es la fecha en la que el tribunal todavía no expide ni siquiera el dispositivo para ejecutar la libertad del imputado. Imaginemos que allí dentro enferma o muera…”, escribe el jurista Nassir Rodríguez.



“Líder en ocasiones un chin más”, manifiesta Sergio George. El abogado Ramón Peralta va más lejos, escribe: “Es en todas las jurisdicciones esa vaina, yo demande en referimiento en la Provincia y a más de 2 años no tengo respuesta…”. Grimaldi Ruiz, abogado con domicilio en Santiago de los Caballeros, afirma que: “En Pepillo Salcedo la secretaria mandó el recurso a los 2 años”. Y, José Sirí, cabeza de los defensores públicos en Villa Altagracia, afirma: “El problema es el famoso Centro de Notificaciones, que por cierto, no tiene una base jurídica”, y agrega: “Tengo un recurso de apelación de medida parado, porque la notificación depende del Centro de Notificaciones y es fuera de Villa Altagracia. La secretaria dice que no depende de ella, pero no hay forma de comunicarse con ese Centro”.



¿De qué avances hablan en la justicia? ¿Dónde está el “combate a la mora judicial”? Esto no sirve. Los abogados están al grito. Y, lo que es peor, no veo luz después del túnel.