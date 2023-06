Email it

El pasado miércoles 14 de junio la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), realizó la edición del año 2023 de los “Premios al Mérito Periodístico”, un evento que desde hace doce años realiza ese gremio profesional para reconocer el trabajo de sus miembros y de diversas personalidades de la vida cultural de la nación dominicana.



En esta edición fuimos reconocidos con el Premio al Mérito Periodístico, junto con un grupo de 9 personalidades más. La ceremonia de este año fue dedicada a la destacada periodista Fanny Santana, fundadora de Acroarte y una cronista de una gran experiencia en el medio. Asimismo, fueron reconocidos los comunicadores Servio Cepeda, Julio Martínez y Francis Méndez, de las filiales de Santiago, Florida y Nueva York de Acroarte, las intelectuales Soledad Alvarez y Veronica Sención, el empresario Franklyn León y los destacados comunicadores Gustavo Olivo y Víctor Bautista.



Agradezco a Emelyn Baldera, presidenta de Acroarte, y a toda la directiva del gremio por ese reconocimiento que me honra y me compromete a continuar sembrando valores en mi trabajo comunicacional y a seguir siriviendo a los demás, tal y como nos enseñó y modeló Jesús.



Al momento de expresar mis palabras de agradecimiento por esa honrosa distinción, hice una breve reflexión de las que entiendo son las razones fundamentales de la fortaleza de Acroarte como gremio de cara a la sociedad dominicana. Expresé que en nuestra nación existen tres gremios profesionales que tienen un peso muy considerable en el devenir histórico y en el accionar cotidiano del país, por lo que son los de mayor importancia y trascendencia. Esos tres gremios son el Colegio Médico Dominicano (CMD), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE).



El Colegio Medico Dominicano, que en un primer momento funcionó como Asociación Médica Dominicana, fue fundado el 18 de agosto de 1891, por lo que tiene 132 años de existencia. Este gremio reúne a los profesionales de la medicina y tiene un historial de lucha efectiva y permanente para alcanzar grandes conquistas en favor de sus integrantes y del mantenimiento de un buen servicio en los hospitales públicos. Su fortaleza como gremio está determinada porque son guardianes de un área básica de toda la población, como es la medicina.



En el caso de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) fue fundada el 13 de abril de 1970, por lo que tiene 53 años de existencia. Este gremio reúne a los profesores de la educación pública, que son la pieza básica para el proceso enseñanza-aprendizaje con el que se forman todos los estudiantes del sector educativo que están en el área pública. Al igual que el Colegio Médico, vive desarrollando grandes jornadas de lucha para garantizar la calidad de vida de sus integrantes y el funcionaniento efectivo de la educación proporcionada por el Estado al pueblo dominicano.



Acroarte fue fundada el 28 de febrero del 1984, por lo que tiene 39 años de existencia. Es un gremio que, contrario al Colegio Médico y a la ADP, su tarea fundamental no es lograr reivindicaciones para sus miembros, sino defender y premiar a quienes desarrollan las actividades artísticas en la nación dominicana. Acroarte es un gremio que desde su surgimiento creó una premiación, llamada primero Premios Casandra y hoy Premios Soberano, que ha sido su tarea principal en los 39 años de existencia. Y en esa línea de dar reconocimientos, desde hace doce años creó el Premio al Mérito Periodístico, para reconocer el trabajo profesional y el historial de sus integrantes, y de otras personalidades del ámbito cultural.



Mientras la fortaleza del Colegio Médico y la ADP está en las luchas reivindicativas que desarrollan, muchas veces con huelgas y movilizaciones populares de mucho impacto social, la gran fortaleza de ACROARTE está en su capacidad de reconocer y premiar a los artistas dominicanos, de entregar distinciones a los mejores espectáculos que se realizan, de valorar a los artistas y distinguir sus aportes y su historia, en fin, la fortaleza de ACROARTE está en ser un medio para darle valor a quienes actúan, influyen y se destacan en el medio artístico dominicano.



La gran fortaleza de Acroarte está en dar reconocimientos y valorar a los demás. Y por eso, se mantendrá vigente muchos años, siendo uno de los principales gremios profesionales respaldado por la población. Eso es bíblico. Dice el Apóstol Pablo en Hechos 20:35 que “hay mayor bendición dando, que recibiendo”. Y en esa tarea de dar y reconocer a los demás, Acroarte está bendecida por Dios.