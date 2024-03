Un amigo mío se enteró de que yo tenía en agenda escribir un artículo para exponer mi opinión sobre el debate presidencial, a propósito de las elecciones pautadas para el próximo 19 de mayo y en las que serán electas las nuevas autoridades del país (Presidente, vicepresidente, senadores y diputados).



El tema, que hace poco más de dos años lo abordé en esta misma tribuna, ahora se ha puesto de moda. ¡Y yo nuevo!



Sin embargo, mi amigo -cuyo nombre por razones de privacidad no revelo- reaccionó con la siguiente actitud negativa: “Pero ¿y qué buscas tú con eso?…olvídate, no pierdas tu tiempo. En este país no hay cultura de debates presidenciales”.



Obviamente, no le hice caso a esa actitud escéptica. Decidí escribir sobre la necesidad de que, como se registra en otros países -comenzando por Estados Unidos-, se organicen debates con los candidatos a la jefatura del Estado.



La cita de la ANJE tomó fuerza luego de que la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr) hiciera el anuncio de que presentaría, en su tradicional evento anual, a los tres principales candidatos a la Presidencia: Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez.



Se dice que esa entidad se ha convertido en el escenario donde los candidatos presidenciales de los principales partidos del país presentan sus planes de gobierno que implementarían en caso de ganar las elecciones. Además de responder preguntas sobre temas de interés para el empresariado y para la ciudadanía.



Pero ese escenario no es para debatir propuestas o ideas políticas electorales. Es decir, no es un debate real entre los aspirantes a la Presidencia.



Sí es un evento donde los candidatos tienen la oportunidad de presentar sus plataformas electorales. ¡Sin entrar en debate!



Sin embargo, la prestigiosa institución cree que la actividad, que organiza cada año, y esta vez será de más trascendencia por el matiz político que tiene, puede pasar a ser el lugar “ideal” donde los candidatos presidenciales de los principales partidos políticos (en clara alusión al PRM, FP y PLD) puedan presentar -y lo subraya- “sus planes de gobierno que implementarían en caso de ganar las elecciones del venidero 19 de mayo”.



Leonel Fernández, candidato del partido Fuerza del Pueblo (FP), fue el primer invitado. Ya fue presentado, y dio a conocer algunas de sus propuestas, el pasado miércoles 14 del presente mes. Luis Abinader y Abel Martínez serán presentados próximamente.



Sus exposiciones ante la Amchamdr podrían ser una especie de “fogueo” antes de ir al verdadero debate presidencial del 24 de abril -organizado por la ANJE- y que la sociedad dominicana espera con inusitada ansiedad.

Continuará…