¡Hola, queridos lectores! Para el año 2024, a la vuelta de la esquina, se avecina un importante proceso electoral en República Dominicana: el 18 de febrero (tercer domingo), son las elecciones municipales y, el 19 de mayo (tercer domingo), se realizarán las presidenciales y congresuales, una jornada que se vive en el país cada cuatro años y sobre la que quisimos escribir, en términos ortográficos, en esta entrega de “Periodismo y Gramática”. Aunque los medios tradicionales procuran cuidarse a la hora de redactar en lo concerniente a todo lo que envuelve a un proceso electoral de tal envergadura, siempre hay algunos que se descuidan a la hora de hacerlo.



Veamos, por ejemplo, las recomendaciones que hace la Fundéu para una adecuada redacción de las noticias relacionadas con los procesos electorales, pero que también sirve de aprendizaje para todo aquel que ame escribir bien.



En relación con los nombres de los cargos, como los casos de “presidente”, “parlamentario”, “congresista”, “diputado”, “senador”, “alcalde”, “regidor”, “vocal”, así como términos similares, se escriben con minúscula inicial por tratarse de sustantivos comunes. Aclarar en este punto, que no importa que el nombre o apellido de quien lo ostenta lo acompañe, siempre irá en minúscula solo o acompañado.



En lo referente a los títulos de “candidata” o “candidato”, “aspirante”, también son sustantivos comunes, por lo tanto, se escriben con inicial en minúscula.



En otro caso, suele haber confusión con el adjetivo “electo”, pues sepa que este término se aplica a la persona que ha sido elegida para un cargo del que aún no ha tomado posesión.



La jornada electoral nos trae términos comunes que se utilizan en las etapas preelectoral, electoral y poselectoral, como los casos de “conteo”, “escrutinio”, “cómputo” y “recuento”, grafías que son válidas para referirse al ‘reconocimiento y cómputo de votos’ en unas elecciones.



Las Academias nos enseñan que en la actualidad las formas “poselectoral” y “postelectoral”, ambas son válidas que, al igual que el caso de “preelectoral”, se escriben en una sola palabra.



“Con los verbos elegir, nombrar, denominar, declarar, entre otros de parecido sentido es posible utilizar como para introducir el complemento. Así, es adecuado tanto Espera ser elegido presidente como Espera ser elegido como presidente”, nos explica la Fundéu.



Recuerden por favor, que el prefijo “ex” funciona como todos los demás: se escribe unido a la palabra siguiente (expresidente), pero separado cuando precede a una expresión formada por varias palabras que tienen un significado unitario (ex primer ministro), según la Ortografía de la lengua española.



Para cerrar, anoten que decir “Comicios electorales”, es una expresión redundante, porque todos los comicios son elecciones para designar cargos públicos, por lo que se desaconseja la expresión.

¡Gracias por leerme!