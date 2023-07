Al presidente Luis Abinader le quedan, legalmente, 23 días para oficializar su precandidatura para la presidencia de la República en el PRM. El límite en la fecha lo pone la ley 33/18 de Partidos Políticos y en el calendario electoral que elaboró la JCE está marcado el jueves 17 de agosto.



El presidente ha dicho que aún no decide, que está en consulta. En su entrevista más reciente, ayer en el programa Hoy Mismo, se cuidó de no incluir la votación familiar en su decisión, porque en su penúltima intervención en televisión, la votación del hogar lo derrotó. La declaración fue suficiente para que la oposición le sacara filo político y convirtiera en negativo un mensaje que tenía la intención de generar empatía política.



Lo nuevo en el mensaje del presidente sobre la reelección del 2024, es que no le gusta el bien valorado modelo norteamericano de dos periodos y nunca más. El mandatario ha reiterado que prefiere el modelo anterior, el de la Constitución de 2010, la no reelección consecutiva, sino la de un periodo y la posibilidad del regreso.



Para los mal pensados, y con la historia de los políticos dominicanos, la imaginación se echa a volar y se puede interpretar que el gobernante ya está pensando en que no quiere jubilación política.



Que podría procurar una reforma a la Constitución para restablecer el modelo anterior y de paso mantener vigencia política más allá del 2028, si agota otro periodo.



La gente es mal pensada, porque fueron de los comentarios que se empezaron a escuchar desde que el gobernante dio esas declaraciones en las primeras horas de la mañana de ayer.



Una reforma constitucional requiere de un acuerdo con otros partidos, aunque el poder del Estado es ilimitado y el propio gobernante dijo que para las elecciones del próximo año están proyectando una victoria para el PRM, superior a la de 2020 en todos los niveles.



El Gobierno tiene engavetada una propuesta de reforma para institucionalizar el “Ministerio Público Independiente”. Hay gente que piensa que ese proyecto puede ser desempolvado y hasta tocarles colita a otros políticos jubilados. En la política local e internacional, siempre pasan cosas inesperadas y hay gente que siempre sorprende.