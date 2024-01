Aunque desde hace meses se sabía y por eso el hecho transcurrió sin sorpresas, el pasado martes las autoridades del PRM y Alianza País anunciaron oficialmente un acuerdo electoral para los comicios de este año. El partido de Guillermo Moreno ya se había entendido con el PRM desde 2020. El acuerdo incluyó que Alianza País aportara la candidatura senatorial de San Juan.



Luego, Luis Abinader recién juramentado presidente visitó a los principales líderes políticos del país, Leonel Fernández y Danilo Medina e incluyó en la agenda a Moreno y su partido. De hecho, fueron los primeros en recibir al mandatario en la sede del local principal.



La ampliación de la alianza entre esas organizaciones, significa para Moreno y su partido renunciar al discurso de distanciarse de los partidos tradicionales y de proyectarse como una opción política distinta. Aunque Moreno, a juzgar que no alcanzó un 2% de votación en sus cuatro candidaturas presidenciales, nunca logró convencer al electorado de que su proyecto era superior al de los partidos tradicionales sobre los que tanto lodo lanzó por tanto tiempo.



El acuerdo con el PRM corona a Alianza País como uno más del montón. Habría que ver qué más obtienen del PRM y del Gobierno Moreno y la dirigencia de AlPaís, porque la candidatura senatorial es ganar al principio, con altas posibilidades de perder después.



El PRM ganó la casilla para el presidente Abinader. La cantidad de votos que aporte habría que ver, porque los simpatizantes de ese partido no se caracterizan por recibir líneas y son exigentes, por tanto, genera dudas que sigan a Moreno solo porque sí. Entre los pasivos que deja al PRM figura el disgusto por entregar la plaza a un aliado y que, incluso, da la impresión que prefiere mantenerse distante de los perremeístas, y que se parece poco a ellos.



En cuanto a la figura de Moreno para capitalizar su discurso en contra de Leonel Fernández, en verdad el PRM no gana, pierde. Para esa tarea, Moreno tiene más valor como aliado estratégico indirecto que como aliado formal. El discurso contra Fernández, que ya había perdido valor, ahora recibe el tiro de gracia. Es parte del Gobierno y es más de lo mismo.