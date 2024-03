Los principales dirigentes de la oposición, especialmente el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y expresidente Leonel Fernández, repiten una y otra vez que la economía se ha deteriorado. En el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, Fernández hizo un detalle bien documentado del tema.



Y es verdad, la economía ha crecido menos en la actual gestión del gobierno y la inflación acumulada es de 27%. Pero ¿Por qué a pesar de esa realidad la oposición no logra conquistar el favor del electorado para las elecciones de este año?



Según la encuesta Gallup, que fue publicada ayer por RCC Media, el presidente Luis Abinader cuenta con una intención de votos de 63%, Leonel Fernández, 19% y Abel Martínez, 12%.



La certeza de esa encuesta en la predicción de los resultados está certificada por su historia, especialmente con las publicaciones en el mismo año de las elecciones. Si en esta ocasión también será asertiva o no se sabrá en 64 días que faltan para las votaciones.



Si lo que predice Gallup se corresponde con la realidad, entonces, a pesar del bajo crecimiento y la inflación la oposición no ha logrado conquistar el favor del electorado; o lo que sería lo mismo, no capitaliza el descontento por el malestar económico a su favor.



A varios dirigentes del PLD y la FP se les ha escuchado decir que la razón es la estrategia de marketing del gobierno y que ha gastado, según ellos, más de 9 mil millones de pesos en publicidad para esa tarea.



Puede que tengan algo de razón, pero en ese caso significa que el gobierno y el partido oficial están haciendo su tarea. Los que al parecer no han cumplido del todo con la tarea que les corresponde es la oposición.



No parece que la única razón por la que la oposición no ha capitalizado el descontento de la población por la situación económica, obedezca a que el gobierno tiene una estrategia de marketing pagada con 9 mil millones de pesos en publicidad. Debe haber algo más. Quizás ese algo está a lo interno.



Busquen las fallas dentro primero, antes que responsabilizar a los de afuera porque les va mal. En ese caso, los de afuera lo están haciendo bien, pues su fracaso es su éxito. Es hora de revisar dentro, tanto la estrategia como a los estrategas.