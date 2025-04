Luego del luto por la tragedia de Jet Set y el receso de la Semana Santa, el PLD no perdió tiempo y la pasada semana retomó la agenda de actividades internas. La reunión del Comité Político del pasado miércoles fue tensa.



Además de que se evidenció la profunda diferencia de la organización con respecto al tema de adelantar la escogencia de la candidatura presidencial, con 17 votos en contra de los presentes y otros cuatro, que no aprueban la decisión, pero no estuvieron en el encuentro por distintas razones, también hubo una discusión agria.



El altercado fue entre José Dantés y el recién estrenado miembro de la cúpula del PLD, Najib Chahede. Dantés tomó un turno para fijar su posición acerca de la decisión de adelantar la elección de la candidatura, pero fue interrumpido en varias ocasiones por Chahede, que ya había hecho uso de la palabra, es decir había agotado su turno.



Dantés le advirtió a Chahede, que proviene del Partido Reformista, que no lo interrumpiera, por lo que Chahede, al parecer molesto por la reprimenda le subió la voz. La sangre no llegó al río, pero el dirigente de ingreso reciente al PLD le dijo al titular de asuntos jurídicos que no tenía problemas en que salieran del salón para resolver el asunto mediante otros métodos, según han relatado algunos testigos del hecho.



En la discusión intervino el secretario general, Johnny Pujols, quien aclaró a Chahede que en el Comité Político de la organización, las diferencias no se resuelven de la manera en que estaba canalizando la diferencia con Dantés. Hasta ahí lo que se supo de ese choque.



Otro punto en esa reunión que generó comentarios es que Margarita Cedeño no tomó ningún turno para rechazar la decisión de convocar una elección adelantada de la candidatura presidencial.



Pero se sabe, que la exvicepresidenta votó en contra y además en otros escenarios, ha expresado que la organización debe respetar los plazos legales con relación al tema. Pero la actitud ha generado dudas de si la dama estaría interesada aún en la boleta presidencial.



El PLD ahora está en espera sobre el recurso que conoce el TSE en contra de la decisión de adelantar la elección de la candidatura.