La declinatoria de Eduardo Estrella para la candidatura senatorial de Santiago le creó un problema al PRM en esa demarcación, pues a pesar de tener tantos aspirantes y dirigentes, se quedó sin candidato para esa plaza. La organización ha prolongado la solución de una situación que no parece políticamente conveniente.



Descartado Estrella, muchos aspiran a ir en la boleta del PRM. El ministro de Salud, Daniel Rivera; el exministro de Salud, Plutarco Arias; la gobernadora, Rosa Santos y el alcalde de Puñal, Enrique Romero y el dirigente Federico Reynoso integran la nómina de aspirantes. No se descarta que se agreguen más a esa lista.



En Santiago, el PRM no debe cometer el error de la capital. En el Distrito, le dio largas a la definición de la senaduría y en ese tiempo, el ala de Faride en el PRM se resintió y la oposición se fortaleció al punto que da la impresión que ya la capital escogió su próximo senador.



Adicionalmente, la dirigencia del partido oficial en Santiago ha mostrado conflictos internos permanentes. El PRM además tiene una deuda pendiente con los santiagueros que tienen fama de orgullosos.



El exdiputado, Miguel Gutiérrez, que se declaró culpable en Estados Unidos de traficar con cocaína, fue legislador por la ciudad corazón y conociendo la naturaleza del santiaguero, es seguro que el hecho los tiene afligidos.



Es un trago difícil para los santiagueros, acostumbrados a ser citados como referente positivo en todo o casi todo, que el nombre de la provincia se mencione en un hecho que enloda su imagen, porque además de todo, Gutiérrez fue el diputado más votado.



Ya se sabe que Santiago es la segunda plaza política de mayor impacto en el país, no solo por la cantidad de votantes, sino por lo que representa en términos económicos y su incidencia en toda la región norte.

También se sabe que es una plaza políticamente impredecible, que en más de una ocasión algunos candidatos o partidos se han acostado con el triunfo asegurado, pero han despertado con la pesadilla de una derrota. Eso sí, el Gobierno tiene grandes inversiones en esa provincia y cariño del presidente Luis Abinader no le ha faltado.