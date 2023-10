Si se busca una definición para el proceso de alianza entre los tres principales partidos de oposición, se podría decir que ha sido un parto difícil. Una búsqueda básica en google, define así un alumbramiento complicado: “Las contracciones se debilitan. Su cuello uterino no se dilata (abre) lo suficiente o tarda demasiado en dilatarse. El bebé no está en la posición correcta. El bebé es demasiado grande o su pelvis demasiado pequeña para que el bebé pueda avanzar por el canal de parto”.



No se sabe cuál de todos esos síntomas afecta el avance de la alianza opositora, o si son todos las anteriores. Pero se sabe que si los partidos opositores llegaron a la sala de parto es porque hay una emergencia electoral y deben forzar el nacimiento del neonato, sano y salvo. Saben que divididos le regalan el poder al PRM. Lo que es peor, si permiten que el PRM fortalezca su poder más allá del que tiene ahora, se saben descartados para el 2028 y el 2032.



Una de las consecuencias de la alianza es que necesariamente si Rescate RD nace robusto y saludable, morirá la madre/padre de uno de los dos que la engendraron. En el otro extremo, la madre/padre, que sobreviva al nacimiento del neonato, seguirá más fuerte, grande y robusto y dueño absoluto del gobierno o la oposición, dependiendo de como la coyuntura y un poco de suerte lo trate en mayo de 2024.



El otro escenario, es que por salvar a la madre/padre, a propósito de discusiones de interrumpir el embarazo, muera el bebé.



También podría ocurrir que los médicos que trabajan en las labores de parto, logren salvar a la madre/padre y al bebé, pero si la criatura nace con deformaciones, seguro que no crecerá ni se desarrollará a la par con otras que tienen todas las cualidades para el desarrollo pleno y ganar la competencia de febrero y mayo de 2024.



Se sabe que en el PLD está la gran dificultad para extender más allá de lo que se ha logrado el acuerdo entre morados, verdes y blancos. Ese grupo que se opone ya fue vencido en una ocasión en el Comité Político, al parecer esta semana el sector que ya le dio pela interna, se prepara para otra batalla y lograr que la alianza se extienda, incluidas las grandes plazas.