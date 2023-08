Email it

En la historia electoral de los últimos 20 años, nunca el panorama político, en cuanto a las candidaturas, se había definido con tanto tiempo de antelación. Aunque los proyectos que encabezan Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, no son oficiales por los requisitos y tiempos que deben cumplir, lo cierto es que el panorama electoral para el nivel presidencial se definió en octubre de 2022, cuando el PLD escogió a Martínez en la consulta que hizo para esos fines.



El caso de Abinader y Fernández, se sabía desde el resultado de las elecciones del 5 de julio de 2020.

Es decir que en cuanto a la candidatura presidencial, el escenario quedó definido en el último trimestre del 2022 y por eso, en el camino no ha salido ninguna sorpresa. En el caso del presidente Abinader, nunca dijo que no iría por la reelección. De hecho, en enero de 2022, el PRM modificó los estatutos para quitar el artículo que prohibía la reelección a lo interno.



El partido oficial ya acomodó la boleta de la capital y se sabe que Carolina y Faride repetirán en sus respectivos cargos; la FP postulará a Rafael Paz y Omar Fernández y el PLD las principales figuras son Domingo Contreras para la alcaldía y José Dantés para la senaduría.



De las demarcaciones más importantes, al PRM le Falta por definir la senaduría de Santiago, pues Eduardo Estrella informó que la deja para que la ocupe un perremeísta. Habría que ver si sigue con la misma postura luego que salió premiado con oficina en Palacio para ejercer como enlace entre la Presidencia y el Senado, y con ñapa incluida como coordinador de la coalición de partidos aliados al PRM.



En el actual contexto político el único factor de incertidumbre en el panorama es si se concretiza el frente opositor que ha sido bautizado como “triple play”.



De hecho, de ser realidad, como parece que será, el impacto que tendrá en el resultado de las elecciones seguirá siendo un factor que solo el tiempo aclarará en su justa dimensión. De entrada una alianza de la oposición tiene un impacto positivo porque genera un ambiente de posibilidad de triunfo en la percepción del electorado.



El factor negativo es la falta de confianza entre algunos actores por su historial de incumplimiento.