El PRM anunció el viernes las candidaturas senatoriales de tres provincias. Moisés Ayala por Barahona; Rafael Barón Duluc (Cholitín) por La Altagracia y Daniel Rivera en Santiago.



Aunque esos casos estaban estancados porque ninguno resultaba de fácil solución para el partido de gobierno, resolvió el tema y el que perdió, perdió y el que ganó, ganó. Trajano Santana, presidente del PRI, que va aliado al PRM, no había abandonado la idea y mantenía la ilusión de que un milagro lo colocara en la boleta del PRM para cumplir su sueño de ser candidato a senador de Barahona y con posibilidades de ganar.



El caso de La Altagracia, no era menos complicado pues dirigentes del PRM no están muy felices que se diga porque la boleta completa de esa provincia haya recaído en aliados circunstanciales. Karina Aristy, hija del fallecido político Amable Aristy Castro y líder del Partido Reformista Liberal, es la candidata a la alcaldía del principal municipio, Higüey y la plaza senatorial es de Cholitín que no proviene de las bases del PRM y ha pasado por varios partidos políticos.



Pero la decisión más importante fue la de Santiago. Daniel Rivera, ministro de Salud, finalmente se alzó con la candidatura senatorial del PRM, entre tantos aspirantes que surgieron desde que se supo que era un hecho que Eduardo Estrella no repetiría.



Rivera logró dos cosas esta semana, una buena y una no tan buena. El todavía ministro de Salud, logró participar en la primera caravana del año con todos los candidatos de su partido ayer en Santiago, que fue encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta, Raquel Peña.



La noticia no tan buena es que su candidatura arranca con un ruido generado por el anuncio del gobierno de que entregaría medicamentos gratis a los hipertensos y diabéticos, pero según las pruebas que se han mostrado, las personas afectadas con esas enfermedades ya reciben medicinas gratis.



Rivera fue uno de los principales protagonistas de La Semanal que hizo el anuncio. La gestión del ministro también tiene ruidos por el manejo de la epidemia de dengue el pasado año. También tiene que pasar lista para a ver si todo el PRM en Santiago lo apoya.