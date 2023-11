No hay que “cacarearlo” más porque es harto sabido: Ya comenzó la cuenta regresiva que marca las próximas elecciones del país.



La población dominicana se observa expectante en lo que concierne al proceso electoral que tiene tres segmentos: Elecciones municipales, congresuales y presidenciales.



Desde hace meses, pese a que no estaban autorizados por la Junta Central Electoral (JCE), dirigentes de los partidos que terciarán en las contiendas comiciales de febrero y mayo, se volcaron a hacer declaraciones públicas que promocionaban a los candidatos, en especial a los presidenciales.



Como lo precisa el título que da pie al presente artículo, la prensa nacional deberá jugar un gran rol en todo el proceso electoral.



Un papel, lo subrayo, que será clave para toda la claridad y transparencia de las elecciones.

A propósito, hay que reconocer que -y esperamos lo que se espera y nunca se trasgreda ese respeto- que en nuestro país se respira plena libertad de prensa.



Significa que no hay impedimento por parte del gobierno para que los periodistas realicen su trabajo sin trabas para los medios donde laboran. Es decir, que permite el ejercicio de un periodismo profesional e independiente.



En este contexto anotar que precisamente, en una de sus resoluciones recientes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que involucra a más de 150 especialistas, entre los que figuran periodistas, directivos de medios, académicos y abogados expertos en libertad de expresión, coloca a República Dominicana a la cabeza de la lista con 81 por ciento. ¡Maravilloso!



El documento de la SIP precisa que “no hay sorpresa en este hallazgo, porque resulta indiscutible que en República Dominicana existe un estado general de respeto a la libertad de prensa y de expresión, quizá hasta un poco más, sostenido en la existencia de un Estado de Derecho en el que las instituciones básicas del sistema funcionan y cumplen su rol, y porque hemos tenido en las últimas décadas mandatarios con criterios definidos sobre la importancia de que exista un periodismo independiente”.



En el presente proceso electoral -que en ocasiones se torna confuso y hasta turbulento-, la prensa tiene que tener un desempeño acorde con lo que manda la normativa profesional y sus códigos éticos.



La mentira es el arma del periodista que sirve a los peores intereses y que ocasiona atascamiento en el ejercicio profesional, plural, pulcro e imparcial. El periodismo perverso no debe dejarse “colar” en ningún medio de comunicación.



La democracia dominicana urge de una prensa eficaz, que no actúe con sesgo, que ejerza su rol con verdadera independencia, principios y ética.

Continuará…