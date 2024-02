Se acercan los días para las elecciones municipales y mientras eso sucede el proselitismo se activa, los discursos y señalamientos se extienden. Las noticias registran episodios lamentables; los muertos de campaña. Esta contienda electoral ha carecido de propuestas y debates, que permita a la ciudadanía conocer las diferentes opciones que tiene a la hora de votar por algunas de las posiciones electivas del nivel municipal.



La creación al vapor de una normativa que ayudaría a organizar y establecer protocolos y sanciones en el orden electoral, no ha servido de mucho. La Ley Electoral ha sido modificada a retazos y todavía no establece ordenanzas claras en algunos órdenes. El hecho que aún no tengamos establecido que los aspirantes a cualquier posición electiva deban ir a un debate por obligatoriedad, -por sólo citar uno-, es una de las señales de debilidad de esta normativa.



Recientemente la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), anunció que volvería a organizar estos debates con los candidatos, lo lamentable ha sido que para el nivel municipal ya no hay tiempo. La intención de Anje es buena y ante la ausencia de otro mecanismo para “obligar” a debatir, es plausible apoyar.



Por otro lado, está la ausencia de propuestas concretas de los candidatos. Ha sorprendido que hasta candidatos que se reeligen en posiciones, han recurrido a la práctica de no presentar propuestas, como si el electorado tiene la obligación a votar solamente, por una cara bonita.



La municipalidad es más delicada de lo que se piensa, y los dominicanos no le prestan la atención que requiere, concentrados en las elecciones presidenciales. El candidato por la Alianza Rescate RD para dirigir el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Domingo Contreras, ha hecho serias denuncias sobre algunos procedimientos de la actual gestión y no ha habido respuestas. Lo que ha recibido ha sido burlas y críticas.



Yo creo en una campaña donde exista la posibilidad de disentir, de cuestionar y denunciar, siempre y cuando existan pruebas al respecto. Esta ciudadtiene temas que necesitan ser resueltos y no pueden esperar otros 30 años más, como el drenaje pluvial. Todos los candidatos actuales a la alcaldía, tienen el tema como prioridad, a quien le toque dirigir la ciudad, deberá asumir el compromiso y poner todos los esfuerzos en resolverlo, siendo así, no habrá manera de olvidar tal hazaña, porque la acción es más contundente que la palabra.