En la conclusión del presente artículo, formulo esta pregunta puntual: ¿Leonel Fernández debe decirle adiós a su aspiración presidencial porque su “avanzada” edad, que tendrá para mayo del 2028, no se lo permitirá?



En las dos anteriores entregas, con líneas precisas, expuse que el líder del Partido Fuerza del Pueblo (FP) todavía está en capacidad de continuar en las lides políticas electorales y, por consiguiente, es prácticamente “un hecho” que en el 2028 volverá a ser el candidato a la presidencia.



El pasado lunes, en una declaración publicada en uno de los periódicos de circulación nacional -que también fue reseñada en las ruidosas redes sociales- Rosario Espinal, a quien califican como una estelar (¿?) politóloga, insistió en “que Leonel Fernández ya no debe ser candidato presidencial”.



De inmediato reaccioné con el siguiente comentario, plasmado sin medias tintas: “Pero la señora Rosario Espinal, quien históricamente ha sido una adversaria tenaz -y ha quedado demostrado en sus análisis políticos-, quizás subestima demasiado el liderazgo de Fernández quien, con un partido nuevo (la FP) logra en cuatro años, por los resultados de las pasadas elecciones, agenciarse casi el 30% de los votos emitidos”.



Anotar, en función de los resultados de los sufragios registrados en la consulta electoral del pasado 19 de mayo, que la FP ya es la actualidad la segunda fuerza política del país. ¿Quién lo niega?



Otros politólogos, entre ellos el señor Mauricio de Vengoechea, de nacionalidad colombiana, también “invitan” a Leonel a “no insistir” en ser candidato.



Ocurre que en el panorama electoral mundial hay otros veteranos dirigentes políticos extranjeros -ya puse el caso del criollo Joaquín Balaguer quien viejo y ciego optó por la presidencia- pero ningún politólogo lo cuestionó.



No cuestionaron a otros aspirantes presidenciales de “avanzada edad” -y cito a Luiz Inácio Lula da Silva, quien con casi 77 años y tras purgar más de 580 días en la cárcel se lanzó a buscar de nuevo la presidencia-…¡y ganó las elecciones de Brasil!



En la actualidad también tenemos al presidente Joe Biden, quien buscará la reelección en Estados Unidos, y a Donald Trump.



Biden, con casi 82 años, y Trump ronda los 79, se enfrentarán de nuevo en las elecciones de EE.UU. del cinco de noviembre.



Rosario Espinal y Mauricio DelCochea, conocido asesor político; así como otros politólogos locales, no critican a esos veteranos líderes políticos por ser viejos aspirantes a ser presidentes de sus países.



Síntesis: respecto a sus ácidas críticas al expresidente Leonel Fernández, debemos esperar que hable el tiempo.



Sí, que hable el tiempo que es el mejor testigo de la historia…¡y la historia no se detiene!