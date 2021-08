¿Limitar el poder presidencial?

El general Charles de Gaulle tiene muy mala prensa en muchos países, quizás debido a sus propias actitudes, pero también a la hostilidad de líderes tan importantes como Franklin Delano Roosevelt. Sin embargo, nosotros siempre volvemos la mirada hacia este militar y estadista singular. Después de la humillante derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial, le tocó a De Gaulle plantearse la reconstrucción de las instituciones políticas que, en su opinión, eran una de las causas de la derrota. En sus memorias se refiere con cierto desprecio a una clase política dedicaba exclusivamente a negociar puestos e influencias en la recomposición de gobiernos, sin tomar con suficiente seriedad el peligro de Hitler, quien se preparaba para agredir y conquistar a la velocidad de un relámpago. La solución de Gaulle fue una presidencia fuerte.

Hay una corriente de opinión en nuestro país que favorece la reducción del poder del presidente dominicano. En países como el nuestro esta propuesta presenta graves inconvenientes. El poder reducido no desaparece, sino que se dispersa. El caso extremo de la reducción del poder presidencial ocurre en los sistemas parlamentarios, donde el presidente se convierte en una figura simbólica. La Italia de la posguerra es un ejemplo de este tipo de gobierno. En el período de 64 años entre 1957 al 2021, Italia ha tenido 39 gobiernos, de los cuales once duraron menos de un año, diecisiete menos de dos años y once más de dos. Otro país que ha adoptado ese sistema es Haití. Debido a las grandes dificultades de las fuerzas políticas haitianas a ponerse de acuerdo como requiere dicho sistema, el poder, de hecho, lo ejerce el presidente, ante la ausencia de gobiernos debidamente organizados.

Naturalmente hemos puesto un ejemplo extremo que nadie ha propuesto para nuestro país. Dicho esto, si ponemos el poder presidencial fuerte en un extremo de una línea horizontal imaginaria y el sistema parlamentario en el otro, cualquier organización política que nos aleje de un primer ejecutivo fuerte será más inestable. Pues, como hemos dicho, el poder reducido del presidente no desaparecerá sino que se dispersará y aumentará la posibilidad de choques de poderes. En la actualidad tenemos un presidente fuerte visible ante los ojos de toda la sociedad, que tiene el derecho de cambiarlo cada cuatro años. El poder difuminado es un asunto más complejo de comprender y controlar por la sociedad. En nuestra opinión lo que necesitamos es continuar los esfuerzos del presente gobierno de fortalecer la independencia y el poder de la justicia. Esa es la manera de limitar el poder de una presidencia fuerte que favorecemos, para que la misma no se convierta en arbitraria e ilegítima. Semejante fortalecimiento también ayudará a que nuestro progreso material vaya acompañado de un progreso ético, lo que no ha ocurrido.