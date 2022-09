Tener sentido de la historia es entender la realidad de manera objetiva para tomar la medida correcta, en el momento adecuado y lograr los resultados esperados. El PLD fue sacado del poder en el 2020 porque Danilo y Leonel perdieron el sentido de la historia, se enfrentaron de forma incorrecta y dividieron el soporte orgánico de ambos. Si a partir de esa experiencia, en los momentos actuales los líderes y la base del PLD recuperan el sentido de la historia y escogen a Margarita como su candidata presidencial, tienen todas las posibilidades de retornar al poder.



De los seis aspirantes presidenciales peledeístas, no hay duda de que Margarita es la vía más segura y más confiable, para que el PLD vuelva a dirigir la nación dominicana. Ella es la que presenta mayor fortaleza, mayor conocimiento en la población y es la que tiene mayores posibilidades de vencer a Luis y a Leonel. Margarita es una de las figuras políticas más conocida, la de más popularidad y la que tiene la menor tasa de rechazo. Esos son elementos claves para que un candidato pueda competir con éxito en un torneo electoral. Ser conocido y valorado por una gran parte de la población, es una de las mayores aspiraciones de un aspirante presidencial. Y esa es una de las grandes fortalezas de Margarita Cedeño. Desde hace varios años en todas las encuestas que se realizan en el país, Margarita es una de las figuras que cuenta con un mayor respaldo y con mejor imagen en la población.



Por su condición de mujer, para las elecciones del 2024 Margarita es la novedad del proceso. En los actuales momentos ella es la primera mujer que tiene posibilidades reales de alcanzar la presidencia de la República, y romper el ciclo de 54 presidentes hombres que hemos tenido en los 178 años de vida republicana. La candidatura de Margarita amplifica el valor de las mujeres en la política y es la derrota definitiva de la concepción de que nuestro país no puede ser dirigido por una mujer.



Otro elemento de gran importancia es que Margarita representa la solidaridad y apoyo a los más necesitados. Ella es sinónimo de solidaridad y apoyo a los más pobres, en estos momentos donde hay una grave crisis económica que se necesita la solidaridad del Estado más que nunca. Su gestión como directora del Gabinete Social de los dos gobiernos de Danilo Medina, lo muestran con gran claridad. En esos 8 años los programas sociales que ella dirigió beneficiaron a más de un millón y medio de familias, esto es a más de 5 millones de dominicanos y dominicanas, es decir, la mitad de la población dominicana quedó impactada de manera positiva por esos programas de ayuda impulsados por Margarita como vicepresidenta de la República.



Margarita es también un ejemplo de manejo correcto de los recursos públicos.



Ella y su equipo administraron ocho presupuestos por un monto de más de 138 mil millones de pesos, sin ningún escándalo de corrupción por parte de sus funcionarios, fiscalizada por organismos internacionales que valoraron ampliamente su desempeño, demostrando en todo momento un buen manejo de los recursos públicos, con sentido de justicia y sin cuestionamiento, pues todos los casos de corrupción que se denunciaron fueron enfrentados con firmeza. Por su honestidad e integridad como funcionaria pública, Margarita no puede ser tocada ni afectada por la campaña que tiene el gobierno, a través de la procuraduría general de la República, en contra del PLD por supuestos casos de corrupción.



Margarita es una candidata con un extraordinario potencial electoral y la mejor opción que puede presentar el PLD para las elecciones del 2024. No es casualidad que la mayor parte de los analistas políticos coinciden en el hecho de que en la actual realidad electoral, la doctora Margarita Cedeño encarna la más firme posibilidad de ser la primera mujer que logre convertirse en presidenta de la República Dominicana.



Los electores del PLD deben entender que si eligen a Margarita, el PLD se ahorraría un gran trabajo de promoción, ya que la candidata del PLD estaría en iguales o mejores niveles de conocimiento que Luis y Leonel. Partiendo de ese nivel de conocimiento y popularidad, en todas las encuestas que se realizan poniendo a los aspirantes presidenciales del PLD frente a los del PRM y de la FP , Margarita es quien sale con mejor puntuación frente ellos.



Reitero lo que dije al principio: Si los peledeístas tienen sentido de la historia, deben escoger a Margarita como su candidata presidencial. Ella es la vía más segura y más confiable para que el PLD retorne al poder.