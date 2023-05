Email it

En la recién concluida feria de comercialización del producto turístico dominicano que organiza anualmente la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), el Dominican Annual Tourisme Exchage (DATE), se anunció la construcción de cinco nuevos hoteles.



Un colega periodista opinó ese día que era un dato de poco valor en un momento en que el Ministerio de Turismo y Asonahores hablan del extraordinario dinamismo que está mostrando la actividad turística en nuestro país, uno de los pocos destinos a escala mundial en que se habla de la recuperación total del sector.



Esto me motivó a buscar la información histórica sobre el crecimiento de la oferta habitacional y al día siguiente le pase una nota mostrando datos de interés que muestran el comportamiento de este importante indicador.



En 1980 en cuando el sector turismo comenzaba a gatear en nuestro país se reportó la existencia de 5,394 habitaciones. En toda la década de los años ochenta se sumaron en promedio 1,365 habitaciones anuales y llegamos a 1990 con 13,649. Al final del período 1990-2000 llegamos con 51,916 habitaciones hoteleras. Es decir, se construyeron 32,873, un promedio anual de 3,287, el más alto.



Al 2005 arribamos con 59,281. Es decir, sumamos 7,635 habitaciones, en promedio cada años 1,473. En ese quinquenio se desaceleró el crecimiento de la oferta y volvimos al comportamiento de los años ochenta, y a la mitad de lo que logramos en los años noventa.



En los próximos años 2005-2010 se construyeron otras 9,551 habitaciones de hoteles, un promedio anual de 1.910, reflejando un mayor dinamismo que en el período anterior. En el siguiente período de análisis 2010-2015 aumentamos 3,360 habitaciones, para quedarnos en 672 anuales, el más bajo desde 1990.



El siguiente período se corta a 2015-2019 porque en el 2020 nos llegó la pandemia, pero con la construcción de 10,849 habitaciones, un promedio anual de 2,170, alcanzamos las 83,041 que reportan las cifras que ofrece el Banco Central, la fuente disponible. Hoy se habla de más de 84,000 habitaciones porque durante la crisis se abrieron algunos hoteles, pero no tenemos el dato formal.



En los años 2000-2019, se construyeron 14,209 habitaciones, un promedio anual de 1,579, un estimado de 3 hoteles promedio anual.



¡Bien! En DATE 2023 se anunciaron 5 nuevos hoteles. Tres de la marca Best Western, cada uno con 92 habitaciones (Puerto Plata, Juan Dolio y Punta Cana) hoteles de carretera o próximo a los aeropuertos que suman 275 habitaciones. Además, otros dos hoteles Hyatt con 1000 habitaciones en Miches, uno Secret Hyatt y el otro Dream Hyatt.



También se están construyendo un Iberostar y un Hyatt en el proyecto de desarrollo turístico Cabo Rojo-Pedernales. Donde se han anunciado otros establecimientos.



Reportar estas iniciativas después de la crisis, es la confirmación de que los inversionistas nos ven como un buen negocio. Estos establecimientos superan el promedio anual más alto registrado en los años noventa y el segundo que es el 2015-2019. Otro detalle interesante: estamos atrayendo las grandes marcar internacionales Hyatt, Marriot y Hilton.