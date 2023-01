Una de las 10 noticias sobre la actividad turística del recién concluido año 2022 es la vigencia plena del Sistema de Inteligencia Turística (Situr) del Ministerio de Turismo. Completa el valioso esfuerzo y gran aporte realizado por el Banco Central durante varias décadas.



Situr compendia información actualizada que procesan diferentes departamentos del Gobierno, que antes sólo estaban disponibles –en algunos casos- meses después, lo que limitaba la posibilidad de analizar el proceso.



Es interesante analizar que tomando como referencia el país de residencia de los turistas por vía aérea, en el año 2022 (hasta noviembre), el 52.6% vino desde Estados Unidos; el 9.4% de Canadá, el 3.6% de España; el 3.5% de Colombia (el mercado sorpresa), el 3.1% de Francia, el 2.8% del Reino Unido, el 2.7 de Alemania, el 2.5 % de Argentina, el 2.0% de Puerto Rico y el 1.8% de Chile. Estos diez mercados aportaron hasta noviembre el 82.6% de los turistas, considerando el país de residencia.



Los 10 siguientes (citado en el orden de su aportación) son Rusia, Italia, Perú (los 3 con pocos más del 1%), Brasil, Venezuela (sobre el 0.9%), México, Portugal, Polonia, Suiza (sobre el 0.7%) y por ultimo Bélgica (0.5%). Estos 10 aportaron el 9,2%. En estos primeros 20 reside el 91.9% de los turistas recibidos hasta noviembre (6,397,438).



En el año 2000, cuando recibimos 2.9 millones de no residentes, los 10 primeros mercados, con el país de residencia como referencia fueron: Estados Unidos (19.5%), Alemania (15.2%), Canadá (8.4%), Francia (5.6%), España (5.2%), Italia (4.4%), Inglaterra (3.8%), Puerto Rico (3.8%), Argentina (2.5%) y Suecia (1.64%). Ese año llegaron 2,972,552 no residentes, el 17.3% dominicanos y 82.7 extranjeros.



En el 2010 los diez primeros mercados fueron: Estados Unidos (29.6%), Canadá (16.1%), y por debajo del 5%, en orden de importancia: Francia, España, Alemania, Inglaterra, Puerto Rico, Italia, Rusia y Argentina.



En el 2018, con 6,568,561 no residentes, Estados Unidos llegó al 35.6% y Canadá al 13.8% para aproximarse al 50% de los turistas contabilizados por su país de residencia. Los demás fueron Francia (3.4%), Alemania (3.3%), Rusia (3.3%), Argentina (3.3%), Inglaterra (2.8), España (2.4%), Brasil (2.0%) y Chile (1.7%).



En el 2022, hasta noviembre recibimos en los aeropuertos 6,397,438 no residentes, de los cuales 5.223,160 son nacionales de otros países (81.7%) y 1,174,279 de nacionalidad dominicana (18.3%) pero con residencia en otros países.



Esto llevó a que el 28.4% son de nacionalidad estadounidense, 18.4% dominicanos, 7.3% canadienses, 4.1% colombianos, 3.1% franceses, 2.7% argentinos, 2.7% ingleses, 2.5% españoles, 2.5% alemanes y 2.3% puertorriqueños, para completar las 10 primeras nacionalidades, que aportaron el 74% de los turistas.



Los demás diez nacionalidades que sumaron el 13.7%, en orden de importancia, con un aporte por debajo del 1.7%, son rusos, chilenos, haitianos, venezolanos, cubanos, peruanos, italianos, polacos, brasileños y mexicanos. Contados las 6.5 millones por sexo, el 10.10% eran mujeres dominicanas el 8.25% hombres dominicanos; y de las otras nacionalidades el 39,85 hombres y el 42.80% mujeres.



Son cifras para a entender mejor los cambios en los mercados en dos décadas y ajustar las estrategias para aprovechar el momento.