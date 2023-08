¡Misión cumplida!

Email it

El compromiso que tiene la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) es histórico y se renueva oportunamente con la firme intención de seguir apoyando el talento dominicano a través de todas sus manifestaciones artísticas. Nos tocó liderar un desafiante ciclo cargado de novedades, que marcó la evolución no sólo de Acroarte; apostamos a nuevos proyectos tan importantes como Premios Soberano, principal plataforma que proyecta el talento nacional, una marca país. Gracias a todos los que han confiado en la visión que en Acroarte hemos puesto en ejecución durante estos dos años de gestión, que han sido retadores y que no habría sido posible culminar con éxito, sin el apoyo de tantos aliados y colaboradores comprometidos.



Gracias a mi familia, a mi esposo, mi cómplice, mis hijos, hermanos, a toda la tropa, soporte importante que me llena de aliento en los momentos más difíciles. A mi familia de Acroarte, les estaré inmensamente agradecida porque siempre creyeron y apostaron en nuestra capacidad de trabajo y gerencia para dirigir una institución con una historia admirable que trasciende casi a cuatro décadas de fundación. Gracias a las empresas aliadas y patrocinadores, sin ustedes jamás sería posible gestionar los proyectos que llevamos a cabo a favor del arte y la cultura, entre ellos, Salón de la Fama del Arte y la Cultura, Acroarte Capacita, Premio Acroarte al Mérito Periodístico, Acroarte en Ruta y muchos otros que esperamos las nuevas autoridades puedan fortalecer y permanezcan en el tiempo.



Nos tocó un reto por partida doble, momentos importantes y muy delicados en los que la mesura y el sentido común fueron de mucha ayuda. Gracias acroartistas por permitirme vivir junto a todos ustedes una experiencia única que siempre recordaré.



En cada paso profesional ha sido nuestro compromiso firme de abrir espacios a otras mujeres, como lo hicieron conmigo, valiosas maestras del periodismo; Matilde Fabián, Nexcy De León, Patricia Arache y muchas otras. Bajo esa premisa, gestionamos estos dos períodos en Acroarte y hoy que se juramenta la tercera mujer que dirigirá el gremio, Wanda Sánchez, confío en que se seguirán abriendo las puertas para muchas otras acroartistas con inquietudes gremiales que esperan dejar una impronta en una institución con importantes aportes al sector que representa.

¡Misión cumplida!