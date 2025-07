ESCUCHA ESTA NOTICIA

La inteligencia artificial no está destruyendo el periodismo. Lo está poniendo a prueba. Y, en muchos casos, los medios están fallando el examen.

Hace poco, el Chicago Sun-Times publicó una lista falsa de libros supuestamente prohibidos, generada por IA. Nadie revisó. Nadie corrigió. La lista era completamente inventada. Lo mismo ocurrió con CNET, que apostó por artículos financieros redactados con IA: errores matemáticos, conceptos mal explicados y un daño colateral a su credibilidad. En Argentina, La Nación firmó un editorial automatizado sin advertir que había sido escrito por una máquina. Y Il Foglio, en Italia, firmó piezas de opinión como si la IA fuera un redactor más de la sala.

El problema no es la tecnología. Es cómo la usamos. La IA no es el enemigo. Es una herramienta. Puede ayudarnos a procesar grandes volúmenes de datos, proponer enfoques, generar borradores. Pero si se convierte en una “muleta” del oficio, sustituto de la ética o del criterio editorial, no nos está ayudando: nos está hundiendo.

Estos errores no son simples fallos técnicos. Son síntomas de una desconexión profunda entre la urgencia de innovar y la necesidad de preservar los valores esenciales del periodismo. En la carrera por producir más contenido, más rápido y con menos recursos, algunos medios están olvidando la razón por la cual los lectores confían en ellos.

En un escenario “infoxicado”, los medios digitales apuestan por más contenido, más viralidad, más clics y más velocidad, para más ingresos. Pero el periodismo, nuestro oficio, se sostiene con confianza. Y esa confianza solo se gana cuando hay rigor, transparencia, objetividad y ética. Elementos que se pierde cuando el contenido parece fabricado en una fábrica sin rostro ni responsabilidad.

¿Queremos medios más ágiles? Perfecto. Usemos IA, de forma verdaderamente inteligente.

¿Queremos medios más creíbles? Pongamos humanos al mando. No la dejemos sola.

La verdadera pregunta no es si los robots escribirán noticias. Es si los humanos detrás del teclado seguirán haciendo periodismo.

*Andrés Tovar es Editor General Digital de El Caribe, CDN37, CDN Deportes y Revista Pandora, y divulgador sobre Inteligencia Artificial.