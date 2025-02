Por muchos años los amantes del baloncesto han bautizado al equipo nacional con el apodo “La selección del pueblo”, por las reacciones que provoca cada vez que participa en un torneo, más aun cuando logra sus objetivos.



Lo más reciente sucedió en esta semana cuando se clasificó a la Copa de las Américas, o “Americup”, que produce la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), donde se enfrentarán los mejores del continente.



El sistema de clasificación en ventanas es tan exigente, que al ganar cuatro partidos, de seis en que participó, tuvo que depender de la cantidad de puntos que hizo, enfrente de los que recibió, respecto a Canadá y México que igualmente terminaron con récord de 4 victorias y 2 derrotas, y quedó fuera el equipo azteca.



Además de lograr su puesto en ese evento que comienza el 22 de agosto, y que usted podrá ver en CDN Deportes, lo que más me ha gustado ver es la entrega y armonía en los miembros del equipo.



Este espacio no basta para mencionarlos a todos, pero no podemos dejar de escribir sobre el ejemplo de Andrés Feliz, quien pidió un permiso al Real Madrid, equipo con el que juega en España, para venir a defender su casa en el encuentro que ganamos a Canadá, y quedó como el mejor anotador al aportar 18 puntos.



Todos tienen méritos, sin embargo, el caso de Andresito, ha provocado que los fanáticos lo señalen como el sucesor natural de Víctor Liz en la capitanía de la selección nacional, cuando llegue el momento indicado.



La armonía de este grupo es tal, que cuando se integran jugadores con proyección de estrella como David Jones, se le ve encajar en el equipo de inmediato.



Claro, tenemos que dar crédito al dirigente Ernesto “Che” García, que le impregnó una energía explosiva al conjunto y lo motivó a todos por igual.



Ahora deben prepararse para la gran prueba de fuego en el torneo de verano, donde no salimos como los favoritos.



Allí también están clasificados Argentina, Brasil, Canadá y Puerto Rico, todos en mejores posiciones en el ranking mundial que República Dominicana. Estos serán rivales de cuidado que exigirán al máximo a la “selección del pueblo”.