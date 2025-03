Cuando conocí la historia de la primera mujer alpinista en escalar el monte Everest, una frase se quedó registrada en mi cabeza: “Soy una mujer ordinaria persiguiendo sueños extraordinarios”.



Donde quiera que llega Thais Herrera, reconocida con el Premio Mujeres que Inspiran 2024, habla del poder que produce creer en ti para alcanzar esos sueños.



Otra referencia importante entre todo lo que escucho y leo es del doctor Mario Alonso Puig, conferencista y mentor de mucha gente que quiere trascender en el tiempo y está decidida a convertir sus sueños en posible. En su reciente visita al país invitado por Lucy Doughty nos dejó claro que “querer hacer los sueños realidad es la única manera de triunfar”.



Todos podemos soñar, más no todo el que cree que puede hacer realidad esos sueños logra alcanzar la meta, para eso se necesita determinación y firmeza, junto al complemento perfecto de creer en ti, algo que le ha sobrado a una mujer disléxica y con ansiedad, dos condiciones que en algún momento pusieron a prueba su capacidad de desempeño.



Zoé Yadira Saldaña Nazario es un nombre de una mujer que quedará sentado en la historia de nuestro país, del séptimo arte, de Hollywood, del mundo, en fin… por creer que era capaz, pese a ser una mujer ordinaria, de conquistar sueños que se suponían extraordinarios.



El primer premio Globo de Oro para ella y para la República Dominicana que recibió en enero pasado fue la antesala de esa teoría que fue refrendada cuando en la entrega del máximo galardón del cine, el Oscar, se llevó la estatuilla como Mejor actriz de reparto por su trabajo en el drama musical Emilia Pérez.



“Y soy la primera estadounidense de origen dominicano que recibe un Oscar. Y sé que no seré la última”, fue una frase que retumbó en el corazón de todos los dominicanos con una fuerza descomunal.



Zoe será recibida por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) para ser parte de la edición número 40 de Premio Soberano, un galardón que la acogió cuando apenas daba sus primeros pasos en Hollywood.

Hoy ve convertir en realidad esos sueños por los que tanto ha luchado, su historia sin dudas debe servir de inspiración para tantas mujeres que luchan por trascender en medio de una sociedad que no tiene muy claro el papel que juega la mujer en el desarrollo familiar, social y económico. ¡Enhorabuena, Zoe, bienvenida a tu patria!