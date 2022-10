Email it

El sector turismo, uno de los principales motores de la recuperación económica, marcha a muy buen ritmo, también las zonas francas y los dominicanos residentes en el exterior, siguen engordando las reservas internacionales en dólares estadounidenses, la moneda fuerte frente al euro, yuan, el yen y la libra, las monedas de las principales economías.



En septiembre pasado las llegadas de turistas por vía aérea crecieron un 33% (439,129) en comparación con el mismo mes del 2019. Sumamos con esto 5.3 millones de turistas en el año, por encima del 2018 y el 2019. Las reservaciones para la temporada alta siguen creciendo. Si nos quedamos solo con los turistas internacionales en septiembre (314,716), superamos con un 36% ese mes del 2019 y con 14% el 2018.



Una importante señal de la correcta conducción de la economía, es que mientras la moneda de las principales economías de la región (Argentina, Chile, Colombia, México y Costa Rica, entre otras) se ha devaluado frente al dólar, la nuestra se ha revaluado. Son señales muy positivas. Un gran éxito que no debe anestesiarnos, porque lo hemos logrado a pesar del preocupante entorno internacional.



Pero, lo que se espera del comportamiento del entorno internacional no son buenas noticias. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el crecimiento de la economía mundial se reducirá de 3.2% esperado en el año en curso, a un 2.7% en el 2023. Lo que viene, dice, es una contracción de la economía de los Estados Unidos y la Zona Euro y problemas económicos en China. La inflación global proyectada para el cierre de este año es 8.8% y 6.5% para el próximo.



La señal de alerta la enciende una mirada al comportamiento esperado para el 2023 en las economías de los mercados turístico, que en el período enero-septiembre 2022 han aportado el 64% de los turistas internacionales.



Para el año próximo se proyecta para Estados Unidos (33% de las llegadas enero-septiembre) un crecimiento del 1%; Canadá (8% de los turistas) 1.45% de crecimiento; Francia (4% de los turistas) 0.66%; Colombia ( 5% de los turistas) un 2.18%, Inglaterra ( 3% de los turistas) 0.32%; España ( 3% de los turistas) 1.21%, Alemania ( 3% de los turistas) -0.29%; Argentina ( 3% de los turistas) 2.02%; Chile ( 2% de los turistas) -0.95% y Rusia (3% de los turistas) -2.28%.



Para el 2023 en Estados Unidos se proyecta una inflación del 7.4%, y en Canadá un 7.0%. Se espera que en ambos mercados se ralentizará el consumo.



El Banco Mundial vaticina que las tres principales economía (Estados Unidos, 1% de crecimiento; China 4.4% de crecimiento y la Zona Euro 0.5%) continuarán estancadas y de ellas, dos han sido este año nuestros principales mercados. Estados Unidos el 33%, la Zona Euro más del 20%.



El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y otras organizaciones ha apretado el timbre de alarma. El pesimismo no aporta, pero atendamos el aviso.