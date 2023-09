NUEVA YORK,EE.UU. El proceso electoral de República Dominicana, como antesala de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del próximo año, también se “respira” entre los inmigrantes dominicanos en Estados Unidos, principalmente en Nueva York.



He tenido contacto con dirigentes políticos criollos en esta ciudad.



Dirigentes de las principales organizaciones (Partido de la Liberación Dominicana, partido Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Moderno).



Ellos coinciden en que en mayo del 2024 habrá unas elecciones presidenciales que podrían ser reñidas (¿?)…“y el ganador tendrá que contar con el voto que echarán los criollos residentes en Nueva York”.



Cito unas líneas que plasmé en la segunda entrega de un artículo -fechado aquí hace tres semanas- concerniente precisamente a la participación de inmigrantes quisqueyanos en la venidera consulta electoral.



Aquí están: “En el 2020, ejercieron el derecho al voto en Estados Unidos unos 320, 000 dominicanos, aproximadamente, a pesar de que estaban aptos para votar cerca de 600,000.



Para la consulta electoral del próximo año, aunque no hay una cifra específica del voto del dominicano en EE.UU., la cantidad podría llegar a unos 900,000. Es una cantidad respetable”



Detalle de trascendencia: En estos días habrá también una interesante coincidencia política-electoral dominicana en Nueva York.



Dos candidatos presidenciales estarán, al mismo tiempo, en Nueva York.



Me refiero al presidente Luis Abinader, aspirante a la reelección, y Leonel Fernández quien será postulado a la jefatura del Estado por la Fuerza del Pueblo.



Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente de la FP, estuvo por esta ciudad. Vino como especie de una avanzada del viaje de Leonel.



Abinader, en su condición de presidente de República Dominicana, estará en la Asamblea General de la ONU.



Aprovechará su estancia en NY para encabezar actividades proselitistas con miras a su proyecto reeleccionista. Lo propio hará Fernández, que es un líder político que valora el accionar político de la diáspora dominicana.



Veremos quién concitará más popularidad durante su paso por Nueva York.