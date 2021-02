Periodismo de RD...mi TOP/30

(3 de 3)

En esta tercera entrega insisto sobre el trabajo que -todos los días, sin pausas- debe realizar el periodista profesional. El que le duele su profesión. Una precisión: El periodista que trabaja acorde con el desarrollo marcado por la modernidad comunicacional, actúa en reversa.



Es una reversa, además, que se siente cuando un periodista, al momento de escribir una noticia (o decirla en sus comentarios para la radio o la televisión), no lo hace basado en un criterio profesional.

El periodista, como ente público y que se supone tiene credibilidad, nunca debe violentar la esencia de la verdad la cual -y esto es elemental en la labor periodística- que encierra una noticia veraz.

Es igualmente elemental, y que tiene que saber todo periodista, que siempre debe obedecer a la objetividad. Cuando no se escribe la verdad, basada en los hechos registrados, por vía de consecuencia la noticia queda distorsionada.

Si la noticia no se ofrece como tal, entonces el periodista que la escribe queda como un flagrante violador de los postulados del periodismo y de la ética.

En mi largo trayecto como trabajador del periodismo (he laborado en todas las áreas: desde redactor deportivo hasta reportero en diarios locales y extranjeros, así como corresponsal de agencias internacionales), mi actitud ha sido incólume.

Y no importa que me sindiquen como psicorígido, pedante, presumido y de alardear de ser “ maestro del periodismo”. Esas consideraciones no tienen credibilidad.

No debo hacerles caso a quienes -sin ninguna capacidad profesional y mucho menos calidad moral- hagan el intento de endilgarme esos negativos calificativos.

En mi trabajo he asumido una actitud marcada por la resiliencia. Quienes tienen un comportamiento en función de la resiliencia, y otras acciones que se inscriben en esa línea, siempre actuarán en función de lo que piensan, sin importar las consecuencias.

A continuación -aclaro que esta lista no tienen orden- publico lo prometido: A quienes considero los 30 más capacitados periodistas en la historia del periodismo de República Dominicana.

Aquí están: Radhamés Gómez Pepín, Freddy Gatón Arce, Rafael Herrera, Francisco Comarazamy, Germán Emilio Ornes Coiscou, Guarionex Rosa, Leo Reyes, Luis Fernández, Bonaparte Gautreaux Piñeyro, Rafael Molina Morillo, Juan Manuel García, Rafael Núñez Grasals, Miguel Franjul, Juan Bolívar Díaz, Osvaldo Santana, Álvaro Arvelo (hijo), Margarita Cordero, Luis Eduardo -Huchi- Lora, Emilio Herasme Peña, Mario Álvarez Dugan, Miguel Guerrero, Dania Goris, Ramón E. Colombo, Orlando Martínez, Aníbal de Castro, Bienvenido Álvarez-Vega, Leo Hernández, José Alduey Sierra, Pablo Jerez, Alejandro Guerrero.