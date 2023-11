El periodismo que se ejerce en República Dominicana atraviesa por momentos que podríamos calificar de “confusos”. Vive una etapa decisoria.



¿Por qué escribo ese concepto tan categórico? Sobre el tema he escrito hasta la saciedad. Además de artículos, publicados en esta misma tribuna, lo resalto en varios de mis libros.



De las veintiuna obras que he escrito, en seis abordo el tema. Por ejemplo, en el 2017 publiqué un libro intitulado Periodismo… cuando la verdad no sea distorsionada.



Estoy consciente, y lo expongo con mucha pena, que lo que analizo en ese texto -además de lo que anoto en mis artículos-, no tiene receptividad.



Quienes menos caso les hacen son mis propios colegas. Pero igual ocurre con la dirección ejecutiva del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).



No recuerdo el momento en el que la cúpula del CDP, en ninguna de sus más recientes gestiones, haya tratado el tema en un congreso.



Las instituciones profesionales, cada cierto tiempo, celebran sus congresos. Lo hacen para revisar algunas “reglas”, ejecutar reingenierías y hasta llegar a la profilaxis, si es necesaria.



El CDP, sin más dilación, debe abocarse a organizar (y montar) el necesario congreso de la prensa nacional… ¡Y corregir entuertos!



El maravilloso libro “Crónicas y Reportajes”, de la firma del afamado escritor colombiano Gabriel García Márquez (Premio Nobel de Literatura1982), es un gran referente del buen ejercicio del periodismo.



Precisión: no es tan difícil que el periodista, en su trabajo día a día, cumpla con el principal precepto que debe primar en un redactor que cubra, por ejemplo, un evento en cualquier área. ¿A cuál precepto me refiero?



Hablo de la ética que debe estar aliada a los principios y, en sentido general, a la normativa que se concatena con el mejor ejercicio del periodismo profesional.



Resaltar, asimismo, que ni la falsedad ni mucho menos el negativo accionar -que abraza la subjetividad- deben primar al momento de un periodista redactar una crónica.



Lo principal (lo verdaderamente esencial) es que el periodista lleve a cuestas la verdad, sin retorcerla. Que nunca, al momento de escribir, se “filtre” la mentira.



Porque la mentira, en el ejercicio del periodismo y sin importar el medio en el que trabaja el periodista, constituye la principal violación a los principios y a los códigos éticos.



En esta etapa tan decisoria para el periodismo nacional, debemos emular a los colegas más pulcros e impolutos.



El periodismo, como soporte de la democracia, tiene que ejercerse bajo el imperio de la verdad y nunca transgredir la ética y los más puros modales.

Continuará…