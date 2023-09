En estos días el periodista Gilbert Guzmán estuvo por Nueva York y en Alto Manhattan, en San Nicolas Av. donde desde hace mucho tiempo viven y trabajan dominicanos.



Gilbert, que no favorece las posiciones del PRM, exploró la intención de votos de los dominicanos allí para las próximas elecciones y echó a grabar cámara sin cortes ni edición, con el resultado siguiente: Luis Abinader 12 votos, Leonel Fernández, 1 y Abel Martínez 0.



Esa muestra evidencia que si la JCE hubiera organizado las primarias de todos los partidos en el exterior, lo que dijo no podía hacer, los perremeístas de NY habrían disparado la votación en favor de Luis en las primarias, como lo harán en mayo 2024.



No es una encuesta científica, pero como la RCC Media y El Sol de la Mañana, que en su estudio de la primera quincena de este mes halló una aprobación ciudadana de más del 72% de la gestión de gobierno Abinader, indica que el presidente corre sin competencia para mayo 2024.



Esa alta aprobación con que Luis arriba a las primarias a efectuarse el domingo puede llevar a algunos de sus seguidores a creer que no es necesario ir a votar en la consulta interna.



Pero el triunfo indiscutible del Cambio el 19 de mayo tiene dos etapas previas que son la de pasado mañana, yendo a votar por Luis a los centros de votación los inscritos en el padrón PRM, y luego el 18 de febrero sufragando por nuestros candidatos municipales.



La votación masiva en ambos compromisos indicará la contundencia que tendrá el triunfo en las presidenciales y legislativas de 2024.



La cuestión clave de los compromisos que tenemos de ir a votar en las primarias de pasado mañana y en las municipales de febrero en camino a grandes victorias que consoliden la gobernabilidad y contribuyan a profundizar y ampliar los cambios que está haciendo el PRM y que están cambiando al país en diferentes órdenes, pese a los enormes atrasos encontrados y a las dificultades coyunturales presentadas desde 2020.



La gestión de gobierno honesta y constructiva que realiza el PRM y lidera Luis Abinader, los cambios que materializa son la carta de triunfo frente al pasado PLD-FUPU.



A votar el domingo por Luis Abinader, en la casilla 1 y por los mejores candidatos en el nivel municipal, es la orden del día.