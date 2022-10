Desde niño estoy escuchando estos conceptos, pues son usados en discursos, y en promesas para erradicarlos y siempre he comprendido lo difícil que es como políticas públicas.



Por la primera se entiende la carencia de bienes y recursos necesarios para llevar una vida digna. Pero por lo general la pobreza se entiende en términos relativos más pobres en relación con otros

Y la desigualdad es la diferencia en cómo se distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población, es decir, es la dispersión que existe en la distribución de los ingresos, consumo o algún otro indicador de bienestar. Viene a ser las circunstancias de no tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma que otro, o de diferenciarse de él en uno o más aspectos.



La desigualdad también existe entre los millonarios, y seguiría existiendo si toda la población fuese millonaria. La pobreza es económica, la desigualdad es social y política y nació con el Estado.



El desarrollo humano implica ampliar el conjunto de capacidades; la pobreza se refiere a la privación de capacidades, mientras que la desigualdad implica a personas que deberán elegir entre diferentes habilidades y diferentes libertades.



Incluso la ONU ha expresado en numerosas ocasiones que el mundo atraviesa una coyuntura crítica y que se debe dar un impulso diplomático a la promoción, en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. Y expresa que estamos lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Y entre los 17 objetivos está el fin de la pobreza y la reducción de desigualdad.



Los países más pobres son los que sufren esta situación. Evidentemente no existe un problema de escasez de alimentos a nivel mundial, pero sí existen problemas de logística



Los datos ofrecidos el 5 de octubre por el Banco Mundial en un informe expresan que el mundo no podrá erradicar la pobreza extrema en 2030, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a la pandemia del Covid-19 que provocó el mayor número de la pobreza desde 1990.



Tendencia que podría reforzarse con la guerra de Ucrania, según el informe anual sobre la pobreza. Sigue diciendo el informe que al ritmo actual de crecimiento mundial, habrá casi 600 millones de personas en pobreza extrema en 2030.



La pobreza no es sólo una cuestión de bajos ingresos, erradicarlas significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos.



Para terminar la eliminación de la pobreza mundial es un mito, pobres hay y habrá en el mundo mientras este exista. Pobres son todos los que no trabajan y los que no saben trabajar.



El mismo Jesucristo legitimó la pobreza cuando se dirigió a los pobres de espíritu y también cuando saludó a los que lloran.