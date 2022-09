El papel de la mujer cambió. El desarrollo de la “Revolución Industrial” iniciada en Inglaterra en el Siglo XVII (1600) trajo un largo proceso de desarrollo económico, político y social de gran relevancia. En el continente americano transforma conglomerados coloniales en naciones y ellas en repúblicas. En Europa creando estructuras económicas, sociales y políticas que dan origen al sistema democrático; para configurarla se proclamaron los derechos, recogidos luego en acuerdos y convenciones entre los Estados para establecer el ejercicio en una amplia gama de ellos.



La democracia es ejercicio de los derechos y funcionalidad del libre mercado. Procede preguntarse ¿qué favoreció el surgimiento de la democracia? Se puede asegurar que la democracia, aún enunciada por los clásicos griegos, es obra de la “Revolución Industrial”, que empezando convirtió el siguiente Siglo XVIII, en el Siglo de la Luz o la Ilustración, momento en que se formulan las doctrinas sobre la democracia y la configuración del Estado democrático.



El inmenso desarrollo económico, político y social logrado a partir de entonces conforma el sistema capitalista y en los países el régimen democrático. Las democracias no han llegado a su funcionamiento ideal porque los mercados mundiales sufren crisis que terminan arrastrando la gobernabilidad y la convivencia para efectivos ejercicios de los derechos.



Aunque las luchas por los derechos de la mujer surgen con notoriedad a principios del siglo pasado, sus derechos políticos como simplemente votar en elecciones, se consagraron a mitad del siglo pasado, hará unos 75 años. Vale recordar que para mediados del Siglo antepasado la mujer rural (el país lo era) preguntaba al marido antes de irse a acostarse para asearse y no dormirse: “¿Ud me va a usar?”; así como hasta hace pocas décadas la mujer se le tenía para cocinar, fregar, planchar, cuidar los niños y esperar sonriente al marido, quitarles los zapatos y hacerle la vida agradable. Toda esa descripción es atraso o falta de progreso y desarrollo.



Hogares estables se van caracterizando porque la mujer va saliendo del hogar a trabajar como lo hace su marido y éste a compartir en el hogar lo que ella hacía sola. El mundo desarrollado cambio y la parte de los países en desarrollo van cambiando. Aún existen muchas desigualdades de oportunidades y de ejercicio de derechos entre hombres y mujeres, los cuales han de superarse.



La Fuerza del Pueblo celebró una reunión histórica el pasado lunes 12 de septiembre. Su Dirección Central decidió elegir 20 mujeres más a su Dirección Política en un proceso creciente y transparente, “…las cuales serán elegidas por y de la Dirección Central, bajo el único criterio de ser elegidas entre todos sus integrantes”. Se le otorgó mandato a la “Comisión Nacional Electoral, con el acompañamiento de la Dirección Política, para la implementación estatutaria de la selección de las veinte (20) compañeras (…) dicho proceso ha de concluir en un plazo que no supere los cuarenta y cinco (45) días a partir de la fecha”.



Se trata de cuidar la configuración estructural de la organización para que en su comportamiento político involucre directamente la participación de la mujer. Ese paso lo cambia todo, en general la mujer tiene buen manejo de crisis, prudencia, honradez, lealtad y muchos deseos de jugar un rol político de transformaciones del país, el gran hogar nacional.