En el día de ayer leía como siempre los artículos de Bernardo Vega. Cierto que ambos tenemos pendiente una reunión porque tal como me dijo la última vez que nos vimos, necesitaba una actualización sobre la estructura y el funcionamiento de Punta Catalina.



No sé si el amigo Bernardo ha leído los espacios pagados que hicimos, donde hacemos referencia a que ambas plantas ocupan los dos primeros lugares en el orden de mérito. Eso quiere decir que ambas son las generadoras más eficientes en estos momentos.



No soy amigo de los espacios pagados, pero en esta oportunidad rompí con mi tradicional tacañería para no dejar a la imaginación lo que se ha logrado gracias a las buenas compras de carbón y la eficiencia que cada día es mayor en el manejo de las plantas, fruto de los mantenimientos a tiempo y que se han ido resolviendo los temas pendientes dejados por el consorcio.



La Refinería tiene muchos años comprando sin Ley 340, no sé por qué preocupa ahora al buen amigo Vega o ¿cuál es la necesidad de mezclarla con Punta Catalina? Como vecinos que hemos sido en la Zona Industrial de Haina, soy testigo de su excelente manejo.



Para información del articulista, aún no somos una empresa, la ley de disolución de Cdeee da un plazo de 120 días para adecuarnos a la nueva estructura comercial, donde el Estado será el propietario del 99% de las acciones de Punta Catalina y el Fonper del 1%.



¿Por qué esto es así? La ley de sociedades comerciales, estatales o privadas, exige dos accionistas y en el caso de Punta Catalina, ambos deben ser del sector público.



Dice mi amigo Bernardo que aún no se ha contratado ninguna empresa extranjera. Lo primero es que de no ser así no sería un pecado porque existen técnicos dominicanos muy buenos y los que tiene Punta Catalina son capaces y dedicados.



Pero para mejor información, en estos momentos tenemos un contrato de seis meses con Tecnimont, mantenemos el contrato con General Electric, fabricante de las turbinas y luego de mucho trabajo logramos contratar a la empresa que construyó todo el sistema de transporte del carbón, la italiana Bedeschi.



Esta nos fue difícil y no se había contratado antes porque se negaba a vender repuestos y dar asistencia técnica por una deuda del Consorcio Odebrecht/Estrella/Tecnimont para con ellos.



También tenemos contratos con la empresa Babcock & Wilcox, fabricantes de las calderas.



Eso tiene que ser así frente a lo que es una obra complicada, donde las garantías de los fabricantes son esenciales.



Estamos inmersos en todos los pasos legales para que antes que venza el plazo que otorga la ley de disolución de la Cdeee, de 120 días, Punta Catalina tenga no sólo una estructura legal robusta, también de gobernanza.



Tenemos una instrucción del presidente Luis Abinader de convocar a un concurso internacional para la Operación & Mantenimiento de la planta de largo plazo, para evitar que los cambios de administración afecten un patrimonio que ha costado tantos millones de dólares a los dominicanos.



Pero, además, estamos dando fiel cumplimiento a la licencia medio ambiental y a pesar de declaraciones tremendistas de que Punta Catalina afecta a Cuba, Jamaica y Haití, aprovecho este artículo para edificar sobre nuestros cumplimientos.



Somos auditados por Rina Consulting, que en su informe del 10 de noviembre del presente año dice: “Después de los mantenimientos de abril a mayo 2022 la producción de ambas unidades es estable y están trabajando a plena capacidad”. Esta empresa reporta a los bancos europeos que financiaron parte de la termoeléctrica.



“La unidad # 1 está operando, cumpliendo totalmente con los estándares de emisiones y la unidad # 2 excede algo los estándares de partículas”. Esto así porque debemos cambiar filtros y canastos, lo cual haremos en los próximos días y tenemos pendiente un mantenimiento mayor planificado, para seguir con los estándares de excelencia.



Con respecto al manejo de las cenizas, dice que el manejo de estas en la planta es excelente, con buen diseño sanitario y bien manejado. El apoyo de Punta Catalina con la municipalidad para el tratamiento de desechos no peligrosos se ha mantenido y que la reparación de la carretera de Nizao está siendo implementado.



Dice el informe que, a partir de marzo del 2022 se monitorea el aire ambiental y ha continuado desde ese momento sin interrupciones. Que las mediciones están muy por debajo de lo que establece Sox, legislación norteamericana que fija estándares para auditorías independientes y exige controles internos importantes.



Termina el informe diciendo: “Esta es la primera auditoría desde el inicio de las operaciones de la planta que se han hecho importantes progresos, tanto en el aspecto ambiental como con los compromisos sociales”.



Espero, buen amigo, que a partir de este momento tengas una idea más amplia de por donde anda la Compañía de Generación Punta Catalina.



Aprovecho para desearles a todos un exitoso 2023.